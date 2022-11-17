　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帥醫「小邱澤」帳號被盜！　限動狂PO偷拍照：我是黑絲襪控

▲蔡沁晁IG出現奇怪聲明。（圖／翻攝自當事人IG）

▲蔡沁晁IG出現奇怪聲明。（圖／翻攝自當事人IG）

記者周亭瑋／綜合報導

被封為「小邱澤」的整型外科醫師蔡沁晁，因外型亮眼，在網上擁有不小名氣，也曾被爆半夜偷帶妹，到值班室聊天1小時；沒想到，他IG今天突然發文，聲稱此帳號被盜，同時又狂PO偷拍照，不過據悉本人已於上午8時33分報案。

蔡沁晁的IG稍早發文，表示此帳號被盜，請大家幫忙檢舉，上面聲稱自己會性騷擾客人，還是個黑絲襪控，上班時會克制不住自己的行為，也曾偷拍過諮詢師穿黑絲襪的裙底，且不只一次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更恐怖的是，他的限時動態裡，竟出現多張女生穿黑絲襪時的裙底風光。對此，不少網友湧入留言，直呼「看不懂這是什麼操作」、「帳號被盜了」、「逆向思維嗎」、「一早打開IG，這是第一篇文，嚇到我了」、「我相信你是被盜了」。

另外，網拍業者、行銷專家凱爺（唐源駿）發文指出，醫美帥醫小邱澤的IG遭人盜用，發了貼文與限動，其中內容牽涉許多複雜的層面，包括醫療專業、性騷擾防治法及個人私德，「現在知道的具體作為是，醫生已經於08:33報案，可能因為帳號無法拿回，所以相關貼文與限時動態還在，預計公關危機情況還會持續。」

▲帥醫IG被盜。（圖／翻攝自當事人IG）

▲帥醫IG被盜，今早已報警處理。（圖／翻攝自當事人IG）

凱爺也提到，針對品牌公關危機處理，有4點建議：

1.以風險管理角度

平日應該妥善保存帳號密碼，如果功能許可，要設定兩階段認證，也不要輕易交給枕邊人或親密對象。

2.以危機處理角度

應就照片內所涉及的相關人士，趕緊進行溝通與研擬應對方式，以避免危機延燒，連環爆炸。

3.建議同步延請法律顧問

針對此事件所涉法律進行事前預防，避免影響後續執業與私人法律問題。

4.如相關事實與行動方案已明確，可著手安排對外說明的形式與公關稿內容。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
鳳梨哥哥驟逝！醫曝警訊最怕這一種　死亡率達70%
莉婭曬哺母乳照！　自曝「奶水噴發了」
帥醫「小邱澤」狂PO偷拍照！　自爆：我會性騷擾
陳文茜下肢血管破裂！　認：腦下垂體功能已死
不保強制險慘了！　最高重罰3.2萬
正妹營養師選議員！　寫真炸出雪乳
快訊／抓到了！高雄男拒檢一路逃　收44張罰單下場慘
31歲男硬碟存3000張不雅照！　足跡遍及高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／比五月天門票還難搶　高中師地理筆記掀搶購「網路盜版貴3倍」

友求職遭問「失禮問題」他傻眼！　網曝荒謬經驗：還被討八字

收錄15款列車！「2023台鐵火車的故事」月曆明開搶　「限量600本」

帥醫「小邱澤」帳號被盜！　限動狂PO偷拍照：我是黑絲襪控

「傳統市場為何不會沒落？」　內行人揭3優勢：年輕人也愛逛

未保強制險擴大舉發！11／30起交通違規併同開單　肇事重罰噴3.2萬

正妹營養師選市議員！拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

他小學班上超過50人　問「一樣的+1」！網笑：老人味飄過來了

外公過世獲13萬補助！舅舅急分錢「排除姊妹」嗆：男生才能傳香火

學測倒數！「台北酷課雲」邀北市名師群考前複習

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

調皮柴假裝聽不懂指令　看到食物秒照做超現實

獨／比五月天門票還難搶　高中師地理筆記掀搶購「網路盜版貴3倍」

友求職遭問「失禮問題」他傻眼！　網曝荒謬經驗：還被討八字

收錄15款列車！「2023台鐵火車的故事」月曆明開搶　「限量600本」

帥醫「小邱澤」帳號被盜！　限動狂PO偷拍照：我是黑絲襪控

「傳統市場為何不會沒落？」　內行人揭3優勢：年輕人也愛逛

未保強制險擴大舉發！11／30起交通違規併同開單　肇事重罰噴3.2萬

正妹營養師選市議員！拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

他小學班上超過50人　問「一樣的+1」！網笑：老人味飄過來了

外公過世獲13萬補助！舅舅急分錢「排除姊妹」嗆：男生才能傳香火

學測倒數！「台北酷課雲」邀北市名師群考前複習

Volvo將推「全新跨界休旅」！EX30價格有望超親民　明年問世

7歲童睡覺失蹤「離奇陳屍洗衣機」 　警逮捕爸媽真正死因出爐！

橄欖球賽誤播歌升級網路戰！　維基「香港國歌」被修改逾50次

蔣萬安立委缺額何時補選？　中選會主委：明召開委員會拍板

國民黨團爆陳時中與中共官員交流　活動簡報還寫「兩岸一家親」

當月壽星用餐享兩人同行一人半價　Sunny Buffet祭出三大優惠吸客

陳時中證實拒收林秉文政治獻金　「金額有點龐大」

獨／比五月天門票還難搶　高中師地理筆記掀搶購「網路盜版貴3倍」

台中警破六都選舉賭盤　LINE對話曝！上萬賭客最關心這地方選情

甜美女師遭刺20下「10刀都在後腦杓」　法醫扯判：是自殺！

崩壞！高爾宣扮「白雪公主」秀二頭肌　婁峻碩「美少女戰士」嬌嗔...有夠壯！

生活熱門新聞

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

明起全台好天氣！周末降溫變天

魔獸爽嗑台灣火鍋！手抓海鮮一塞超震驚

正妹市議員拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

「不熟友人包6000元」！過來人曝1關鍵：這是禮貌

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

年終60個月　他酸科技業遭打臉

台東深夜發生「規模4.5地震」

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

台北燒仙草店吞負評！竟因1杯30顧客嫌貴

即／「良葛格」驚傳過世

更多熱門

相關新聞

好市多辣妹穿黑絲襪　放送逆天長腿太火辣

好市多辣妹穿黑絲襪　放送逆天長腿太火辣

逛好市多竟然也能看到「最美風景」！一名男網友發文表示，日前他去好市多時，發現熟食部桌椅區坐了一位長腿辣妹，讓他忍不住捕捉這最美一幕。照片曝光後，也引發底下網友討論，「還等？直接去問了」、「那個黑絲襪，嘖嘖嘖」。

老公自爆詭異黑絲性癖！人妻一聽大崩潰

老公自爆詭異黑絲性癖！人妻一聽大崩潰

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

房仲該具備什麼？網歪樓「黑絲襪」　竟有理論背書：有穿有差

房仲該具備什麼？網歪樓「黑絲襪」　竟有理論背書：有穿有差

大燈一照！他驚見長髮正妹露「白底黑絲襪」

大燈一照！他驚見長髮正妹露「白底黑絲襪」

關鍵字：

馬偕小邱澤馬偕帥醫蔡沁偷拍照黑絲襪盜帳號性成癮

讀者迴響

熱門新聞

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

瑤瑤買比基尼「被男老闆用手喬奶」　傻回：很專業啊

許瑋甯破尺度脫了！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

男借錢失聯　他突收還款超感動

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面