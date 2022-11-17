帥醫「小邱澤」帳號被盜！　限動狂PO偷拍照：我是黑絲襪控

▲蔡沁晁IG出現奇怪聲明。（圖／翻攝自當事人IG）

記者周亭瑋／綜合報導

被封為「小邱澤」的整型外科醫師蔡沁晁，因外型亮眼，在網上擁有不小名氣，也曾被爆半夜偷帶妹，到值班室聊天1小時；沒想到，他IG今天突然發文，聲稱此帳號被盜，同時又狂PO偷拍照，不過據悉本人已於上午8時33分報案。

蔡沁晁的IG稍早發文，表示此帳號被盜，請大家幫忙檢舉，上面聲稱自己會性騷擾客人，還是個黑絲襪控，上班時會克制不住自己的行為，也曾偷拍過諮詢師穿黑絲襪的裙底，且不只一次。

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更恐怖的是，他的限時動態裡，竟出現多張女生穿黑絲襪時的裙底風光。對此，不少網友湧入留言，直呼「看不懂這是什麼操作」、「帳號被盜了」、「逆向思維嗎」、「一早打開IG，這是第一篇文，嚇到我了」、「我相信你是被盜了」。

另外，網拍業者、行銷專家凱爺（唐源駿）發文指出，醫美帥醫小邱澤的IG遭人盜用，發了貼文與限動，其中內容牽涉許多複雜的層面，包括醫療專業、性騷擾防治法及個人私德，「現在知道的具體作為是，醫生已經於08:33報案，可能因為帳號無法拿回，所以相關貼文與限時動態還在，預計公關危機情況還會持續。」

▲帥醫IG被盜，今早已報警處理。（圖／翻攝自當事人IG）

凱爺也提到，針對品牌公關危機處理，有4點建議：

1.以風險管理角度

平日應該妥善保存帳號密碼，如果功能許可，要設定兩階段認證，也不要輕易交給枕邊人或親密對象。

2.以危機處理角度

應就照片內所涉及的相關人士，趕緊進行溝通與研擬應對方式，以避免危機延燒，連環爆炸。

3.建議同步延請法律顧問

針對此事件所涉法律進行事前預防，避免影響後續執業與私人法律問題。

4.如相關事實與行動方案已明確，可著手安排對外說明的形式與公關稿內容。

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