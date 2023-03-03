門前貨車撞自小客　頭份衛生所主任率隊救援...熱心舉動全都錄

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市衛生所前路口，日前發生2部車輛碰撞事故，衛生所主任和員工聽到門外傳來巨大聲響，立即提起急救包衝出到馬路上，順利協助2人傷患從車內脫困，所幸2人只有胸部遭受擦挫傷，無生命危險，連到場的員警都感佩衛生所的即刻救援行動，至於肇事責任歸屬有待進一步釐清。

▲頭份衛生所前發生車禍，衛生所醫療團隊即刻救援，協助傷者脫困。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

頭份衛生所主任徐春仕說，1日下午2點半左右，在衛生所內突然聽見煞車聲，接著傳出巨大撞擊聲，他立即衝出門查看，發現車禍地點就在衛生所附近路口，立即對同仁大喊，並拿上拿救護包立即衝出救援，並同步通報 119及110。

從監視器畫發現，一輛貨車撞上一部從巷口駛出的自小客，接著就看到衛生所徐春仕主任衝出衛生所，徐春仕來到車禍撞擊點，看見被撞到變型的車輛，尋找進入點，硬扒開車門，同時也評估傷者當下風險，接著把2位傷者拉出車外，交給衛生所同仁接手後，就協助交管，等救護車來。所幸2人只有胸部遭受擦挫傷，無生命危險。

據了解，受困自小客車上搭載1對男女，並不知道協助他們脫困的是衛生所的醫療團隊，傷者脫困後雖沒有大礙，徐春仕還是建議他們到醫院檢查，徐春仕回顧當下，發現同仁們的危機處理與反應默契、分工都相當到位，是一次成功的搶救「演練」，而到場處理的警、消人員，也都感佩衛生所的即刻救援行動。