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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮怒轟劉世芳跟進日媒　高分貝嗆「莫名其妙、毫無水準」

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委郭正亮。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

《日本經濟新聞》報導指我國9成退役軍官赴中出賣情報，國防部隨即發出聲明駁斥，但民進黨立委劉世芳仍臨時提案完成連署，要清查退伍軍士官，讓前立委郭正亮相當不滿，高聲砲轟「莫名其妙、毫無水準 」。

郭正亮在《新聞大白話》說，日媒報導沒有說消息來源，但是有人給他資料，日經他也有看，是比較有公信力的媒體，卻登出這種新聞，「我真的是嚇呆了」， 竟然這種完全錯誤的新聞可以登上去，內容說國防部長大都是外省人，不過前總統陳水扁、馬英九都用過本省人，只有現任總統蔡英文三任國防部長都是外省人，所以是在怪蔡英文嗎？講的那麼極端，都不查證，國防部長是誰維基百科都查得到。

郭正亮也表示，他今天不能接受劉世芳的提案，而且民進黨團的外交國防委員大部分都連署，這他難以理解，說要查退休的人在幹嘛，要怎麼查？是純屬恐嚇嗎？日媒胡說八道，民進黨是執政黨，黨籍立委卻提案要查，你應該鄭重抗議，怎麼可以允許錯成這樣的新聞登上日本媒體？立委還跟進提案，「莫名其妙、毫無水準 」。

對於報導內容，退輔會主委馮世寬2日赴立法院備詢前受訪，為此大爆粗口，嗆聲「放他X的屁」，而在面對立委質詢時，表示自己看到報導都沒睡好，「我們國軍將領怎麼連日本人都來污辱」，所以自己回了句不好聽的話，他也非常希望媒體把原話翻譯出去，「我承受任何後果，為什麼？因為我忍不住心中的痛」。

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