2024總統人選網路聲量郭台銘衝第一　「剩蛋快樂」成功博關注

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選藍綠白如何布局備受各界關注。《CNEWS匯流新聞網》公布最新網路聲量調查，由鴻海集團創辦人郭台銘奪得第一名，達37917筆，而相關討論多與近期的「蛋荒」爭議有關。

《CNEWS匯流新聞網》透過《Lowi Ai 大數據關鍵引擎》調查2月22日12時至3月1日12時，網路聲量排名第二的為閣揆陳建仁，達35270筆；第三的為民進黨主席賴清德，總聲量為28982筆；第四的是新北市長侯友宜，本週網路聲量獲得22190筆；第五為國民黨主席朱立倫，總聲量則有18703筆；第六為民眾黨主席柯文哲，本週總聲量為16411筆；而行政院副院長鄭文燦，獲得4992筆，持續位居末席。

觀察網路聲量中的正面評價，侯友宜的正面評價佔比為45.8%，持續位居第一；其次則是鄭文燦，正面評價佔比45.2%，陳建仁正面評價佔45.0%，柯文哲正面評價佔比則為44.0%，朱立倫正面評價佔比40.8%，賴清德35.2％、郭台銘33.9％。

《CNEWS匯流新聞網》公布的研究網路聲量數據資料由《LOWI AI 大數據關鍵引擎》提供，資料搜尋期間為 2023年2月22日12時至2023年3月1日12時。從新聞媒體、社群、熱門論壇、部落格等總計數萬個頻道，針對網路文本進行大數據搜集分析，並透過AI人工智慧技術進行正負評語意判定。所調查之網路聲量結果並非民意調查或網路調查，排名僅代表網路聲量討論數高低，網路聲量越高，代表網路能見度越高，但不代表支持率越高。