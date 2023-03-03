全動法惹議！柯建銘嘆國防部未溝通　「方案上網時大家都驚訝」

記者杜冠霖／台北報導

國防部近日預告《全民防衛動員準備法》修正草案，內容卻遭藍營批評管制言論自由、娃娃兵上戰場，引發爭議。對此，民進黨團總召柯建銘3日表示，立法上沒有時間表，而國防部沒有跟黨團溝通就直接上網，造成很多誤解，包括學生動員過去早就有了，卻被講成娃娃兵，這是國家安全問題，在野黨別再無限上綱，拿國家安全做抹黑攻擊是有點不道德。

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者宋良義攝）



柯建銘表示，全動法修正草案是國防部主動提出，研議的時候沒有跟黨團溝通就直接上網公告，造成很多誤解，昨天、前天晚上黨團成員和各部會溝通，副院長有來，已經定調清楚，全動法上網的時候大家有點驚訝，國防部也表示抱歉，説並未溝通，肯定國防部負責態度，這是溝通問題，誤解應該解釋清楚。

柯建銘指出，包括學生動員過去早就有了，卻被講成娃娃兵這攻擊性的名詞，前總統馬英九時期，台北市政府就有學生動員計畫、包含如何編組，這是過去就有的，這次修法也並未提到這部分，若造成誤解就必須解釋清楚，這是國家安全問題，在野黨別再無限上綱、污名、抹黑，有疑慮部分就解釋清楚。

對於修法進程，柯建銘表示，這個法本身在國防部草擬中，連到行政院階段都還沒，昨天重大結論就是，把該法被誤解的部分解釋清楚，離送立院還有很長距離，政院先盤整清楚怎麼回事。

柯建銘指出，立法上沒有時間表的問題，呼籲在野黨，國家是一體的、國家安全是大家的，攻擊適可而止、把事情釐清，不要造成人心惶惶，拿國家安全做抹黑攻擊是有點不道德，連到行政院都還沒，送到行政院還要政務委員審完、之後送到立法院，距離還非常遙遠、並未到成熟階段，直白講沒有時間表。

對於國民黨團總召曾銘宗質疑暫緩修法是煙霧彈，柯建銘表示，曾銘宗怎麼解讀他都尊重，我們有自己做法，也不必在這見縫插針，總而言之，還沒到成熟階段、距離還非常遙遠，當然沒有時間表。