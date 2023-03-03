看完日媒報導劉世芳提案「清查退伍官兵」　前國安高層怒：愧對台灣人

▲民進黨立委劉世芳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

《日本經濟新聞》報導指我國9成退役軍官赴中出賣情報，退輔會主委馮世寬為此飆罵「放他X的屁」，並要求將原話翻譯給日媒，「我承受任何後果，為什麼？因為我忍不住心中的痛」。不過，儘管相關機關已駁斥該報導內容，民進黨立委劉世芳仍臨時提案完成連署，要清查退伍軍士官，引來國安會前秘書長楊永明砲轟，「愧對台灣人」。

楊永明在《新聞大白話》表示，民進黨政府應立刻發函給日本經濟新聞東京的總社跟在台灣的支社，抗議並要求更正道歉，而且要公開給大家知道，而不是一張嘴說說，「國軍保障台灣安全，你怎麼讓外國媒體這樣污辱我們自己人」，並點名劉世芳要撤案。

楊永明說，政治的立場每個媒體都有，但這篇報導應該是個論述委員寫的，顯然不了解台日的一切，其中有講到釣魚台附近的水域，當時漁業協定就是他去簽的，新聞根本沒有查證、不實，「劉世芳還做這樣的呼應，你愧對台灣人」，另也點名我駐日代表謝長廷要去追蹤後續，「否則沒完沒了」。

對於日本媒體的報導，國防部表示，國軍「為中華民國生存發展而戰」、「為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變，相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助台海及印太區域和平與穩定；外交部則指出，已要求駐日本代表處就該報未經詳細查證所作報導表示高度遺憾。