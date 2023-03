美警告不得在俄烏「腳踏兩條船」　陸：始終站在和平一邊

▲陸外交部發言人毛寧。(圖/CFP)



記者蔡紹堅/綜合報導

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)1日警告,中國不能在俄烏問題「腳踏兩條船」(Can't Have It Both Ways),一邊樹立和平形象,一邊又火上澆油。對此,中國大陸外交部發言人毛寧表示,在烏克蘭問題上,中國始終堅持客觀公正立場,致力於勸和促談,推動危機政治解決,「我們始終站在和平一邊,站在對話一邊。」

毛寧2日在例行記者會上指出,美國一直向烏克蘭戰場輸送致命性武器,還四處煽風點火,散布虛假信息,中方堅決反對美國聲稱尊重領土主權,卻在台灣問題上走邊緣、搞突破,違背自身政治承諾,向台灣出售先進武器。

▼美國國務卿布林肯。(圖/路透社)



毛寧提到,美國說要和平,卻在世界各地發動戰爭,煽動對抗,「美國強調要尊重維護國際秩序,卻大搞非法單邊制裁,將國內法凌駕於國際法之上。美國說要公平競爭,卻濫用國家力量,無理打壓別國企業,踐踏國際貿易規則。」

毛寧強調,美國應當做的是反躬自省,停止混淆視聽,信口開河,以己度人,切實承擔起自身的責任,做推動局勢緩和,勸和促談的事情,而不是對其他國家指手畫腳、說三道四、污衊抹黑。