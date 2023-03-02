美警告不得在俄烏「腳踏兩條船」　陸：始終站在和平一邊

▲陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日警告，中國不能在俄烏問題「腳踏兩條船」（Can't Have It Both Ways），一邊樹立和平形象，一邊又火上澆油。對此，中國大陸外交部發言人毛寧表示，在烏克蘭問題上，中國始終堅持客觀公正立場，致力於勸和促談，推動危機政治解決，「我們始終站在和平一邊，站在對話一邊。」

毛寧2日在例行記者會上指出，美國一直向烏克蘭戰場輸送致命性武器，還四處煽風點火，散布虛假信息，中方堅決反對美國聲稱尊重領土主權，卻在台灣問題上走邊緣、搞突破，違背自身政治承諾，向台灣出售先進武器。

▼美國國務卿布林肯。（圖／路透社）



毛寧提到，美國說要和平，卻在世界各地發動戰爭，煽動對抗，「美國強調要尊重維護國際秩序，卻大搞非法單邊制裁，將國內法凌駕於國際法之上。美國說要公平競爭，卻濫用國家力量，無理打壓別國企業，踐踏國際貿易規則。」

毛寧強調，美國應當做的是反躬自省，停止混淆視聽，信口開河，以己度人，切實承擔起自身的責任，做推動局勢緩和，勸和促談的事情，而不是對其他國家指手畫腳、說三道四、污衊抹黑。