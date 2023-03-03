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數周後有具體成果！涉外人士曝台美貿易倡議意義：迷你版BTA

▲▼美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中今天宣布啟動台美21世紀貿易倡議。（圖／翻攝自United States Trade Representative推特）

▲美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中數月以前宣布啟動台美21世紀貿易倡議。（資料照／翻攝自United States Trade Representative推特）

記者呂晏慈／台北報導

美國貿易代表署（USTR）本周公布2023年貿易政策議程與2022年度報告，其中去年6月啟動的台美21世紀貿易倡議，被列為重要項目。一名熟知內情的涉外人士近日證實，幾個禮拜後就會看到具體成果，該貿易倡議的意義是「迷你版雙邊貿易協定（BTA）」，且將是美國總統拜登（Joe Biden）首個與他國簽訂的BTA。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，至今已經在美國紐約以及台北舉行2回合談判；倡議議題共12項，其中貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章獲台美共識，有望先行簽署行政協定。

USTR本周向國會遞交2023年貿易政策議程與2022年年度報告，詳述2023年優先事項，其中把去年6月1日啟動的台美21世紀貿易倡議列為重要項目。根據外媒報導，美國貿易代表署資深官員透露，美台貿易關係持續加深，推動貿易與促進創新，致力於履行高標準承諾，且美方高度重視與台灣的合作，以進一步深化與加強雙邊貿易與投資關係。

一名熟知內情的涉外人士近日進行背景說明時表示，數周內就會看到台美21世紀貿易倡議的具體成果，至於具體時間，他語帶保留僅說「真的是會很快」；他亦指出，以建立雙邊國際規則的定義來看，可以將該貿易倡議理解為「迷你版BTA」，不過沒有關稅、投資自由化等規定。

涉外人士以改裝車輛形容，台美21世紀貿易倡議就是一台基本款的車輛，先有了一台基本款的車之後，未來要改裝煞車、換輪胎就會比較容易，例如對於數位貿易、關稅等內容，若美方立場改變了，就有機會再加進來，更重要的是，該貿易倡議可望成為拜登政府上任以來，第一個與其他國家簽訂的「BTA」，從這個角度來看，已經是非常重大的突破了。

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