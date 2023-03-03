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中國贏了！37項關鍵技術研究「輾壓美國」　幾乎壟斷10個領域

▲美政府資助的澳洲研究顯示，中國在許多新興科技的研究都領先美國。（圖／路透）

▲美政府資助的澳洲研究顯示，中國在許多新興科技的研究都領先美國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲戰略政策研究所2日發布報告，在追蹤國防、太空、能源和生物科技之後，發現在44個關鍵的新興科技中，中國有37個項目「遙遙領先」美國，在部分領域，全球前10大研究機構都設立在中國。

路透社報導，該份由美國國務院資助的研究結果，儘管美國在高效計算、量子計算、小型衛星和疫苗方面領先全球，在其他很多領域卻經常處於老二地位。

報告指出，西方民主國家在全球科技競爭中正在節節敗退，包括科學和研究的新突破都落於人後，敦促政府應挹注更多資金投資研究。中國在政府計畫下，在有高影響力的研究中已經「遙遙領先」。

澳洲戰略研究所指出，中國在2021年取得的極音速導彈的科技突破，若能夠及早偵測到中國強勁的研究能量，西方國家就能更早發現。報告呼籲民主國家之間應更常合作，建立起安全的供應鏈，並且加速追趕對戰略關鍵技術的研發。

中國在過去5年內的先進飛機發動機研究，在全球高影響力論文中的占比就高達48.49％，包括極音速發動機，這方面全球前10大研究機構中，就有7個在中國。

研究指出，在美、加、英、紐、澳組成的五眼聯盟監視下，中國的光子傳感器和量子通訊研究，可能已轉入地下以躲避情偵。

對於國家人才流動的追蹤也識別出壟斷的風險。中國可能壟斷了10個領域，包括電池、5G、奈米製造技術，生物學領域的研究中，中國也占了3成。

中國政府轄下中國科學院主導的研究，在44個技術領域中不是第一就是第二，包括國防、太空、機器人、能源、環境、生物科技、農業、先進材料和量子技術等。

中國還利用大量的海外知識充實其研究，數據顯示，中國研究員中有5分之1的人員曾在五眼聯盟國家中接受培訓。報告建議各國可透過「簽證篩選計畫」來限制技術轉讓，使技術在國防夥伴中進行跨國互惠。

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