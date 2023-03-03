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半導體「去台化」說法不成立　涉外人士曝晶片法案關鍵意義

▲台積電,南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台積電赴美設廠議題引發關注。（資料照／記者廖婕妤攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國晶片法案補助規則近日出爐，獲補助的企業須分享多餘獲利，且須同意限制本身在中國這類國家擴大半導體產能的能力，外界高度關注此對台積電的影響。對此，涉外人士分析，該方案規模約390億美元（約新台幣1兆2000億元），而光是台積電設廠投資額就達到400億美元了，從台灣的角度來看，半導體「去台化」的說法不成立，「取代台灣」對美國來說是不利的作法，該法案的核心意義在於「備援」，而不是讓美國成為主要的生產基地。

美國總統拜登（Joe Biden）去年8月簽署「晶片法（CHIPS Act）」，旨在確保美國在關鍵產業的主導地位，使美國免受全球供應鏈動盪帶來的衝擊，該法案已掀起半導體業投資熱潮。

根據外媒報導，該法補助的具體補助規則近日出爐，美國商務部將在今年6月底開始受理390億美元半導體製造補助方案申請，規定申請超過1.5億美元（約新台幣46億元）直接資金補助的企業，若有任何現金流或收益超出申請方的預估值，且超出幅度高於商定的門檻，必須把其中一部分與美國政府分享。

針對外界關注，晶片法是否將影響台積電的優勢地位，一名熟知內情的涉外人士進行背景說明時表示，台積電是全球晶圓製造龍頭，對美國來說，「取代台灣」是不利的作法，晶片法核心的意義是備援，例如台灣未來若遭遇天災時，可以靠美國的產能撐2至3個月，而不是讓美國變成全球晶片重鎮，甚至成為主要的生產基地。

涉外人士以日本經驗為例指出，2011年的福島大地震發生後，全世界就曾掀起適度分散風險的討論，2022年也曾發生，全球第三大車用半導體公司瑞薩電子受到福島強震影響，暫時關閉了3間工廠，造成全球車用微控制器晶片供應鏈緊張的狀況，因此，台積電回應客戶期待，適度分散風險，同時兼顧經濟成本效益，是合理的決策。

此外，涉外人士引述數據指出，美國晶片法補助規則計劃替業者每一建案的資本支出提供5%至15%的補助，且不會超過35%，總規模約僅390億美元，對比光是台積電赴美設廠的投資額就達到400億美元了。他說，從台灣的角度來看，近來盛傳半導體「去台化」的說法完全不成立。

涉外人士亦不諱言，面對過去不存在的壓力，競爭是促進進步的重要機制，是「健康的壓力」，台積電作為產業龍頭目前沒有被取代的風險，還可以獲得補助，「我覺得這是好事」。

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