社區補助報你知　竹市社區營造聯合說明會開放報名

▲新竹市社區營造聯合說明會即日起開放報名，將於3/8登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市府持續推動社區總體營造工作，並鼓勵有意投入社造的市民朋友一起加入，本年度(112年)由市府6局處8個單位再次聯合舉辦聯合社造說明會，總共匯集9項不同類型的社造補助計畫及資源，於本(3)月8日(三)下午1時於新竹市稅務大樓7樓視聽室舉行，現場將有專人為社造夥伴們解答各種疑問，有意投入社造的有志之士千萬不能錯過！

新竹市長高虹安表示，推動社區營造是市府長期努力的政策，市府團隊將持續深根讓社區更美好的工作，如產業創新、文化扎根、樂齡學習、客語推廣、老屋補助、減碳生活等，今年由文化局、環保局、產業發展處、社會處、都市發展處及環境保護局等局處共同舉辦說明會，希望讓市民朋友找到最適合自己社區的補助方案，從多方向關心我們的家園。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，本次說明會的社造計畫包含文化局的「社區營造補助計畫」、「社區客語深根計畫」與「老屋活化經營補助」、產業發展處的「農村再生計畫」、社會處的「愛享冰箱」及「培力補助計畫」、環境保護局的「低碳永續家園」、都市發展處的「社區規劃師駐地輔導計畫」以及教育處的「終身學習推廣」等，相信每位市民朋友在說明會上，都可以找到怦然心動的補助計畫。

去年曾經參加聯合說明會的科學城社區大學李校長分享：「我覺得新竹市辦理的聯合說明會是很棒的！有六局處的報告，也讓大家清楚瞭解局處室所辦理的補助計畫能幫助社區的哪個面向，尤其說明後還有現場攤位會向有興趣的民眾清楚說明如何申請。」深根香山區的青年團體孢子蒝工作室楊小姐亦表示：「經過說明會的深入瞭解與案例分享，讓我充份了解到社造工作能為我們帶來更多不同的機會，凝聚社區共識的同時，也讓我們感受到社區的活力！」

文化局補充，敬邀市民朋友前來說明會了解更多社造的眉眉角角，歡迎上網報名(https://reurl.cc/qkgEj3)，更多社造相關活動可上新竹市文化局網站(https://culture.hccg.gov.tw/)、新竹市社區營造中心臉書粉絲專頁查詢，洽詢專線03-5421494吳小姐，或撥打1999為民服務專線。