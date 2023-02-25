　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英王查爾斯罕見動怒！批評俄國「無端侵略」：讚揚烏克蘭人民勇氣

▲▼英王查爾斯三世2月20日訪問在英國受訓的烏克蘭部隊。（圖／路透）

▲英王查爾斯三世2月20日訪問在英國受訓的烏克蘭部隊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯自從去年2月侵略烏克蘭後，戰爭持續至今已屆滿一年。對此，英國國王查爾斯罕見發表一份強而有力的政治性聲明力挺烏克蘭。他抨擊俄軍的侵略行動是「無端的全面攻擊」，同時讚揚烏克蘭人民「非凡的勇氣與韌性」，談到上次與烏克蘭總統澤倫斯基會晤時，表達了對烏國民眾的支持。

綜合外媒報導，英王查爾斯於當地時間24日針對開戰屆滿一周年的俄烏衝突發表聲明，他在這一份聲明中語調強硬、且能充分展現其政治立場，他認為俄軍的侵略行動是「無端的全面攻擊」，他提到全球團結協助烏克蘭抗俄的重要性，「我只希望來自全球各地的團結，不僅能帶來實際上的援助，也能夠帶來力量，因為我知道，我們團結在一起。」

查爾斯表示，「一年來，烏克蘭人民遭受難以想像、針對他們國家的無端全面攻擊。面對如此人間悲劇，他們體現出真正非凡的勇氣和韌性。全球都在驚恐目睹烏克蘭人遭受不必要的痛苦......本月早些時候，我在白金漢宮會晤了澤倫斯基總統，表達我個人對烏克蘭人的支持。令人振奮的是，英國及其盟友正在盡力，在最艱困的時刻提供幫助。」

▲▼英王查爾斯三世8日在白金漢宮接見烏國總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲英王查爾斯三世8日在白金漢宮接見烏國總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯針對俄烏戰爭的聲明訊息，其實與他的母親、女王伊莉莎白二世在去年8月聲明中的溫和語氣形成了鮮明對比。當時，伊莉莎白二世在慶祝烏克蘭獨立紀念日時，曾寫信給澤倫斯基，「在慶祝獨立日之際，我很高興能夠向閣下和烏克蘭人民致以最熱烈的問候。」

報導指出，此次針對俄烏戰爭發表聲明，並非查爾斯第一次涉足政治領域，他過去在擔任威爾斯親王期間，多年來飽受外界批評拒絕保持政治中立。

ET快訊
女師拒盤查遭「大外割」上銬！警判刑將入獄　超慘下場曝
再婚後仍照顧前夫一家！　名媛「買豪宅送前公公」卻遭分屍煮湯
便宜機票開搶！飛日本6千有找　3大航空超狂優惠一次看
快訊／堆高機翻覆！　新店男遭重壓無心跳
28歲名媛遭烹屍　高大成指煮人肉湯是這原因
台灣貴婦網紅震怒！　「加碼390萬賞金」抓名媛前夫
獨／林智堅效應！在職專班遭撤銷學位佔8成　招生名額恐遭砍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！疫情後從未出過門

澤倫斯基忍淚發表「戰爭周年」演說！　喊話：將在今年取得勝利

美中軍事熱線中斷！奧斯汀認：已「數月」未與魏鳳和通話

下個輪到台灣？學者：習近平「關鍵1點」不像普丁　短期不會攻台

英王查爾斯罕見動怒！批評俄國「無端侵略」：讚揚烏克蘭人民勇氣

俄烏1周年！　G7領袖發布共同聲明：加強制裁俄國

憂升息　美股跌336點

俄烏戰爭一周年　美國宣布新一輪對俄制裁

美國第一夫人：拜登總統準備競選連任

前白宮國安顧問呼籲美承認台灣　軍艦停靠高雄

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

她怕染疫　把10歲兒「軟禁在家3年」！疫情後從未出過門

澤倫斯基忍淚發表「戰爭周年」演說！　喊話：將在今年取得勝利

美中軍事熱線中斷！奧斯汀認：已「數月」未與魏鳳和通話

下個輪到台灣？學者：習近平「關鍵1點」不像普丁　短期不會攻台

英王查爾斯罕見動怒！批評俄國「無端侵略」：讚揚烏克蘭人民勇氣

俄烏1周年！　G7領袖發布共同聲明：加強制裁俄國

憂升息　美股跌336點

俄烏戰爭一周年　美國宣布新一輪對俄制裁

美國第一夫人：拜登總統準備競選連任

前白宮國安顧問呼籲美承認台灣　軍艦停靠高雄

武陵農場夢幻三色櫻爆開「現在最美」　把握228連假看滿版櫻花海

驚悚畫面曝！開堆高機上貨車翻覆　新店男遭重壓命危…送醫搶救

TRASH上《肯拼》做情人料理 嗨唱《終究還是因為愛》

佛心價讓人會心一笑！成大生的秘密基地　蝦米飯一碗居然只要20元

2023買賣移轉棟數恐「跌破30萬棟」　學者預言最快2年後復甦

28歲碎屍名媛被侮辱「知名主持人罕見動怒」！開罵：沒底線 昔當她婚禮司儀

為何老是遇到渣男？「吸渣」面相揭曉　不想心碎可戴瞳孔放大片

百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

拒盤查遭「大外割」上銬！莽警判刑將入獄　女師865字曝他慘況

民調／一國兩制沒市場！藍支持者也不買單　僅15%民眾認為該接受

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」影片曝

洗車場員工「馬路上擦車」被撞死

陰屍路上演　鎮靜劑讓人潰爛截肢

恐怖瞬間　她遛狗遭巨鱷拖下水咬死

日本超噁溫泉旅館1年只換2次水　含菌量超標3700倍

前白宮國安顧問呼籲美承認台灣　軍艦停靠高雄

俄烏戰爭周年澤倫斯基誓戰勝　西方挺烏質疑中國

美億萬金融富豪逝世　享壽78歲

澤倫斯基：烏克蘭需與中國合作　終結俄烏戰爭

憂升息　美股跌336點

中國提停火方案　英相：和平只能按烏克蘭條件

美國「毀台計畫」傳言　中國外交部回應了

更多熱門

相關新聞

俄烏1周年！　G7共同聲明：加強制裁俄國

俄烏1周年！　G7共同聲明：加強制裁俄國

俄烏戰爭一周年，在今年的輪值主席國日本首相岸田文雄的號召下，24日晚間七大工業國集團（G7）召開線上會議後發表聯合聲明指出，將追加對俄羅斯進行經濟制裁。

中國提停火方案　英相：和平只能按烏克蘭條件

中國提停火方案　英相：和平只能按烏克蘭條件

澤倫斯基：烏克蘭需與中國合作　終結俄烏戰爭

澤倫斯基：烏克蘭需與中國合作　終結俄烏戰爭

英對俄新制裁　納Rosatom相關人、打擊俄羅斯軍工業

英對俄新制裁　納Rosatom相關人、打擊俄羅斯軍工業

俄烏戰爭周年澤倫斯基誓戰勝　西方挺烏質疑中國

俄烏戰爭周年澤倫斯基誓戰勝　西方挺烏質疑中國

關鍵字：

國際焦點俄烏戰爭查爾斯三世英國烏克蘭澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

台灣大砍價85億　正式合併台灣之星

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面