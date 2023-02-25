英王查爾斯罕見動怒！批評俄國「無端侵略」：讚揚烏克蘭人民勇氣

▲英王查爾斯三世2月20日訪問在英國受訓的烏克蘭部隊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯自從去年2月侵略烏克蘭後，戰爭持續至今已屆滿一年。對此，英國國王查爾斯罕見發表一份強而有力的政治性聲明力挺烏克蘭。他抨擊俄軍的侵略行動是「無端的全面攻擊」，同時讚揚烏克蘭人民「非凡的勇氣與韌性」，談到上次與烏克蘭總統澤倫斯基會晤時，表達了對烏國民眾的支持。

綜合外媒報導，英王查爾斯於當地時間24日針對開戰屆滿一周年的俄烏衝突發表聲明，他在這一份聲明中語調強硬、且能充分展現其政治立場，他認為俄軍的侵略行動是「無端的全面攻擊」，他提到全球團結協助烏克蘭抗俄的重要性，「我只希望來自全球各地的團結，不僅能帶來實際上的援助，也能夠帶來力量，因為我知道，我們團結在一起。」

查爾斯表示，「一年來，烏克蘭人民遭受難以想像、針對他們國家的無端全面攻擊。面對如此人間悲劇，他們體現出真正非凡的勇氣和韌性。全球都在驚恐目睹烏克蘭人遭受不必要的痛苦......本月早些時候，我在白金漢宮會晤了澤倫斯基總統，表達我個人對烏克蘭人的支持。令人振奮的是，英國及其盟友正在盡力，在最艱困的時刻提供幫助。」

▲英王查爾斯三世8日在白金漢宮接見烏國總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯針對俄烏戰爭的聲明訊息，其實與他的母親、女王伊莉莎白二世在去年8月聲明中的溫和語氣形成了鮮明對比。當時，伊莉莎白二世在慶祝烏克蘭獨立紀念日時，曾寫信給澤倫斯基，「在慶祝獨立日之際，我很高興能夠向閣下和烏克蘭人民致以最熱烈的問候。」

報導指出，此次針對俄烏戰爭發表聲明，並非查爾斯第一次涉足政治領域，他過去在擔任威爾斯親王期間，多年來飽受外界批評拒絕保持政治中立。