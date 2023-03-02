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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「你忍心支持全動法嗎」　藍委3問蔡培慧：送南投孩子上戰場？

▲國民黨立委鄭麗文、李德維下南投力挺林明溱。（圖／國民黨提供）

▲國民黨立委鄭麗文、李德維下南投力挺林明溱。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選最後倒數，立委鄭麗文、李德維和南投縣議員游顥今（2）日特別到南投集集為國民黨南投立委補選候選人林明溱車掃拜票，並與國民黨文傳會副主委林家興一同召開記者會，質疑民進黨修《全動法》不僅要箝制新聞自由，甚至要讓孩子上戰場，聽從黨意的蔡培慧至今閃避拒答未否認，是不是不敢反對？同時也提出三問，質疑她是否支持《全動法》讓孩子上戰場？是否選輸還能回中央當大官？繼挺萊豬、擋疫苗之後，是否還要阻擋南投的農產品出口？

林明溱質疑，現在民進黨要修《全動法》，要讓16歲不分男女的孩子通通都要造冊，要把年輕人送到戰場，蔡培慧妳忍心嗎？蔡培慧妳是支持《全動法》嗎？他承諾，若他選上立委，馬上結合黨團立委，全力阻擋《全動法》當中濫權條款，不能讓它通過，因此他所以拜託南投縣的鄉親，要支持一位能夠保護南投孩子不用上戰場、不讓惡法通過的候選人。蔡培慧跟著黨意走，過去阻擋疫苗、阻擋南投建設，對南投沒有什麼貢獻，擔任縣長8年也從來沒有接到她一毛錢來補助南投！針對種種質疑，請蔡培慧說清楚講明白。

鄭麗文強調，這場選舉民進黨奧步盡出，不抹黑不攻擊就不會選，因為蔡培慧完全經不起考驗，不只過去她在當不分區或者是中辦主任的時候，從來沒有替南投爭取建設、沒有幫南投講話，當林明溱這麼辛苦在爭取南投建設時，是誰在扯後腿？林明溱一輩子從政都在為南投做事，風塵僕僕地跑到中國大陸去為了農產品外銷，蔡培慧卻跟著民進黨抹紅、抹黑，呼籲鄉親用選票來守護南投、用選票來救我們的下一代。

李德維指出，《全動法》即將送入立法院，這個會期非常關鍵，需要林明溱到立法院為南投的鄉親代言，不要讓16歲的孩子白白上戰場，蔡培慧就是一個黨意立委，只有民進黨的上意，而沒有人民，蔡培慧必須要回答我們今天所提出來的三問：妳支不支持《全動法》？妳落選了以後會不會繼續當大官？妳是否繼續支持萊豬、繼續阻擋南投農產品外銷？林明溱是一個肯做事、為基層發聲、為基層做事的好縣長，相信他可以為南投鄉親、為南投子弟、為南投農民發聲。

游顥表示，大家都說蔡培慧是「蔡三會」，「會騙、會擋、會割林明溱縣長的稻尾」，因為林明溱縣長過去許多的政績，卻被蔡培慧移花接木說是自己政見。蔡三會現在要加「一沒有」，就是「沒有良心」，居然想叫南投縣民、南投小孩上戰場，過去的話，如果說蔡英文阻擋了南投許多的農特產外銷，現在賴清德的「務實臺獨」不僅會繼續阻擋南投縣的農產外銷，更會教孩子上戰場，現在在造冊，下一個階段是不是就要開始抓男丁推上戰場？

林家興則強調，這幾天民進黨不斷對實實在在、非常善良的林明溱縣長進行造謠、抹黑、攻擊，把過去的政績都拿來當抹黑題材，糟蹋南投鄉親的努力，令人非常不齒，為了南投在地的發展，希望大家選一個實實在在、善良會打拚、最有經驗的立委進入國會，「多一席監督的力量，而不是多一席護航黨意的立委」。

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