曾花四百萬選立委「被退選」　詹江村怒問：藍營眼中戰將的定義？

▲國民黨桃園市議員詹江村。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024立委初選提名辦法尚未出爐就已引發話題，不少新生代議員紛紛表態爭取「世代交替」。但黨內桃園市議員詹江村2日也在臉書分享自己白花四百萬選立委「被退選」的經過，無奈地向國民黨喊話「在你們眼中戰將的定義是什麼？」

詹江村直接向國民黨喊話，「報告江啟臣前主席，你支持國民黨新戰將，上一次我通過初選，你們說我還年輕，說下一屆讓我選，這次你們推新生代戰將，請問我屬於哪一個世代？」他表示，桃園的藍營新戰將他知道的是市議員凌濤，「而我村長詹江村呢？是過氣的戰將嗎？還是只是沾醬？」他再大嘆，「或許戰將在你們高層看在眼裏，我是排不上名吧！又或許因為我根不正苗不紅！」

「上一屆主席認為我的年紀還年輕，這一屆你們認為我年紀太大了嗎？」，詹江村提到，上一屆沒有商量的餘地，在通過初選之後，已經進入選舉模式，在他民調領先立委鄭運鵬的時候，國民黨粗暴的徵召前立委陳根德，「我白白花了四百多萬，你們賠我任何一塊錢嗎？」他再控訴，「上一屆你們告訴我這一屆一定讓我選，這一屆你們支持剛回國民黨的新戰將，在你們眼中戰將的定義是什麼？總統選舉期間、以及九合一的選舉，我的表現沒有辦法入你的眼簾嗎？」

詹江村感嘆說道，出身計程車司機的小孩，再怎麼付出，黨中央看到的還是根正苗紅的新生代，自己從年輕為黨打仗到現在已是過氣黃花，而他的戰績也就只有基層民眾認同，黨看的是父執輩在黨的份量。他最後更提到，國民黨黨中央造謠，說他跟立委萬美鈴初選輸了，才換選區，「萬美玲還活著，你們自己去問萬美玲，我什麼時候跟萬美玲初選了！」