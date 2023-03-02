20歲母胎男「破處之夜被嫌臭」　醫一看傻眼！女友狂憋笑

▲女友壞壞完，認為原PO下體臭味怪怪的。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

享受甜蜜的初夜，結果尷尬又羞死！一名男網友透露，激戰完送女友回家後，正當原PO沉浸終結母胎之身的美好時，不料女友傳訊來直呼「你下面有臭味」，一席話讓原PO不以為然回應「那是GG味，臭香很正常啊？」事後也實際看診檢查，結果醫生一句話解惑，讓女友在旁邊憋笑，令原PO直呼超丟臉！

一名男網友在Dcard表示，最近終結20歲母胎單身的身分，女友是大兩屆的學姐，不過壞壞完當晚，兩人返家後，學姐卻傳訊息羞吐，覺得原PO下體有異味。聞言，原PO頓時大驚直呼，「一直都覺得那是GG味，臭香很正常啊？」不過學姐認為，很明顯是臭味，不是體味或費洛蒙。

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礙於兩人對這方面毫無經驗，原PO與學姐也爬文查看原因，認為可能是包皮過長而導致異味，事後也特地衝診所檢查，結果褲子一脫下來尷尬了。醫師看了一下，便回應「你這個只是太髒而已喔，不是包皮太長！」

更羞愧的是，醫師當場衛教如何翻開包皮清洗生殖器，學姐在旁邊不斷憋笑，就連回去後她還笑虧，「有人20年沒洗GG？」一番話讓原PO無地自容，卻又反駁強調「我有洗只是沒洗乾淨而已啦！」

文章曝光後，引來千名網友笑歪噴喊，「褲子穿好，味道飄出來了」、「臭香？本質上就是臭不是嗎」、「初戀教會我的那件事：GG要翻開包皮洗」、「有感...沒清之前完全不露頭，裡面都尿垢」、「好好珍惜女友，臭雞雞還願意壞壞」、「真的要洗乾淨，不然女友容易感染發炎」、「無法接受另一半的身體很髒，以前就是被某任害到發炎掛急診」。

▼網友狂搖頭。（圖／翻攝Dcard）

