　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

壞壞脫光！妹子見「1圖案」秒滅火　男友急了：國中穿到大

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲情侶第一次交歡，她看到男友內褲傻眼了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

情侶交歡時，脫去衣物的過程中刺激又興奮。不過一名妹子傻眼直呼，壞壞那一夜，男友陸續脫去衣著，結果原PO見到「可愛圖案內褲」這一幕時，讓她內心五味雜陳，更一度尷尬冷場。男友也隨即解釋原因，「很喜歡這件，從國中穿到大。」一席話更讓原PO無言以對了。

一名女網友在Dcard表示，某天與男友在床上挑逗，氣氛正火熱之時，原PO卻驚見男友的內褲很特別，「穿得是可愛的小猴子內褲，圖案還在正中央的那種」，讓原PO頓時一度滅火冷場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下男友急著解釋，因為很喜歡這間內褲圖案，一路從國中穿到長大。一番話讓原PO不禁錯愕求問，「各位有什麼想法呢？」

文章曝光後，一派網友搖頭回應，「內褲都沒汰換，我感覺衛生堪慮欸，女生的內褲都要定期汰換了，因為會有分泌物，男生也一樣啊，穿那麼多年都沒換掉，我覺得解high的不是圖案問題，而是衛生和生活習慣問題很大」、「某任男友也是，理工科男又很文靜，褲子脫了內褲是卡通圖案...後來才知道是他媽買的，而他是個媽寶」。

另一派網友則笑虧，「只是內褲而已，反正要脫掉的，重點是內褲下的東西，內褲可以換，內褲下的東西天生的」、「GG不要像猴子就好了」、「我覺得還好欸！甚至覺得蠻可愛的，說不定在床上很反差啊」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
白癡公主父親「花葬」陽明山　被批搞特權！她無奈回應
冷氣團今晚抵台「低溫探10度」　這3天最冷
高股息新黑馬！每股配0.68元　16日前買進可領息
神佛級停車　名醫「台大周叔叔」正面曝！
丟丟妹掰了3年尪　「福哥」發聲
美國在台發出「撤僑通知」？　AIT回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座吠陀占星3月運勢！雙子拓展人脈的開始　獅子人情支出變多

桃竹竹苗共識　向中央爭取5億「生活圈公共運輸月票補助」

這「1味道」可穩定血糖助排毒！醫曝4大好處：還能幫減肥

3生肖3月「吉星入命」！財運大爆發　專家：財神親點快試手氣

壞壞脫光！妹子見「1圖案」秒滅火　男友急了：國中穿到大

228連假瘋國旅！國道交通量增2.2%　壅塞率卻減少「高公局曝原因」

光電與燃料電池材料「斜槓」生物醫學　北醫大教授團隊獲國家獎　　

仙氣女脫罩「憂現原形」變憔悴！容貌焦慮增多　專業醫給建議

連迎2波冷空氣！冷氣團今晚抵台「低溫探10度」　這3天清晨最冷

公公內褲破了！她好心幫買「被罵三八沒家教」　網見1舉動挺婆婆

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

12星座吠陀占星3月運勢！雙子拓展人脈的開始　獅子人情支出變多

桃竹竹苗共識　向中央爭取5億「生活圈公共運輸月票補助」

這「1味道」可穩定血糖助排毒！醫曝4大好處：還能幫減肥

3生肖3月「吉星入命」！財運大爆發　專家：財神親點快試手氣

壞壞脫光！妹子見「1圖案」秒滅火　男友急了：國中穿到大

228連假瘋國旅！國道交通量增2.2%　壅塞率卻減少「高公局曝原因」

光電與燃料電池材料「斜槓」生物醫學　北醫大教授團隊獲國家獎　　

仙氣女脫罩「憂現原形」變憔悴！容貌焦慮增多　專業醫給建議

連迎2波冷空氣！冷氣團今晚抵台「低溫探10度」　這3天清晨最冷

公公內褲破了！她好心幫買「被罵三八沒家教」　網見1舉動挺婆婆

桃園旅宿管理連4年獲交通部評鑑特優　張善政：全力拚觀光發展

迪麗熱巴遮肚再爆懷孕！狗仔洩12秒「跟拍鐵證」　陸網反應一面倒

12星座吠陀占星3月運勢！雙子拓展人脈的開始　獅子人情支出變多

AKIRA師弟鈴木伸之爆搞大砲友肚　「不肯認小孩」要求墮胎

5年來日均25兒童因交通事故傷亡　邱臣遠：應立法校園周邊限速30公里

《鈴芽之旅》上映倒數1天　口碑破《你的名字》紀錄吸金1617萬

擬要求IQOS改中文名送審　國健署長證實「有人提出」：但我不贊成

《鬼家人》飆破2.43億！許光漢狗狗內褲流出　林柏宏驚悚鬼照曝光

白癡公主父親「花葬」陽明山　無良酸民批「搞特權」！她無奈回應了

花蓮慈濟四大志業街頭募愛　看見處處愛心暖流

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

獨／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」原因曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

「6450之亂」北一女畢旅今如期出發　校方：只有零星學生取消報名

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

老闆突宣布「春酒吃八方雲集」！1人預算超扯曝光

更多熱門

相關新聞

公公內褲破了！她好心幫買「被罵沒家教」

公公內褲破了！她好心幫買「被罵沒家教」

「連假回婆家住3天直接黑掉！」一名女網友發文表示，日前幫婆婆收衣服時，發現公公有好幾件內褲破掉，於是她便順手丟掉，並幫忙買新的，不料婆婆得知後，卻說她三八、沒家教，讓她很無奈，「好心幫忙還要被罵，到底誰才沒家教？」

她心情差被逼做愛　趁男友洗澡砍斷陰莖

她心情差被逼做愛　趁男友洗澡砍斷陰莖

台女遊香港割男友　因睡過頭去不了迪士尼

台女遊香港割男友　因睡過頭去不了迪士尼

帶3母貓和男友同居　全黏他身上

帶3母貓和男友同居　全黏他身上

自助吧「公勺挖冰淇淋對嘴吃」　沒品客人身分曝

自助吧「公勺挖冰淇淋對嘴吃」　沒品客人身分曝

關鍵字：

交歡男友內褲猴子壞壞衛生

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面