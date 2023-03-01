壞壞脫光！妹子見「1圖案」秒滅火　男友急了：國中穿到大

▲情侶第一次交歡，她看到男友內褲傻眼了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

情侶交歡時，脫去衣物的過程中刺激又興奮。不過一名妹子傻眼直呼，壞壞那一夜，男友陸續脫去衣著，結果原PO見到「可愛圖案內褲」這一幕時，讓她內心五味雜陳，更一度尷尬冷場。男友也隨即解釋原因，「很喜歡這件，從國中穿到大。」一席話更讓原PO無言以對了。

一名女網友在Dcard表示，某天與男友在床上挑逗，氣氛正火熱之時，原PO卻驚見男友的內褲很特別，「穿得是可愛的小猴子內褲，圖案還在正中央的那種」，讓原PO頓時一度滅火冷場。

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當下男友急著解釋，因為很喜歡這間內褲圖案，一路從國中穿到長大。一番話讓原PO不禁錯愕求問，「各位有什麼想法呢？」

文章曝光後，一派網友搖頭回應，「內褲都沒汰換，我感覺衛生堪慮欸，女生的內褲都要定期汰換了，因為會有分泌物，男生也一樣啊，穿那麼多年都沒換掉，我覺得解high的不是圖案問題，而是衛生和生活習慣問題很大」、「某任男友也是，理工科男又很文靜，褲子脫了內褲是卡通圖案...後來才知道是他媽買的，而他是個媽寶」。

另一派網友則笑虧，「只是內褲而已，反正要脫掉的，重點是內褲下的東西，內褲可以換，內褲下的東西天生的」、「GG不要像猴子就好了」、「我覺得還好欸！甚至覺得蠻可愛的，說不定在床上很反差啊」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

