《全動法》傳暫緩　曾銘宗「只是帶風向」：未必是真的

▲國民黨黨團總召曾銘宗。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國防部近日預告《全民防衛動員準備法》修正草案，內容卻遭外界質疑管制言論自由，引發爭議，對此黨政高層傳出決定暫緩修法。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，就他理解「未必是真的」，只是在帶風向、放風向。

國防部近日預告《全動法》修正草案，其中，最被外界討論者，為新增「動員準備階段」，即對新聞媒體與網路平台等，實施調查、統計、編組及規劃，並於「動員實施階段」管制上述對象，以維護軍事安全及戰事遂行。



對此，曾銘宗受訪表示，《全動法》修法是由國安會找國防部一起討論，相關法案一定是一整個配套、包含各方面，近期可能受到媒體關注及輿論批評，政府才想說先暫緩「帶風向、放風向。

曾銘宗認為，《全動法》修法目前有2點國民黨強烈反對，包含16歲以上學生造名冊，已引發家長恐慌、擔心小孩會變「娃娃兵」，另外就是要管制媒體，而且可能是還沒開戰的「準備階段」就要管制，這樣根本違反言論、新聞自由，也有違憲之虞。

曾銘宗表示，若民進黨政府之後還是要力推《全動法》修法，國民黨對這兩點絕不讓步，一定反對到底。但他也認為，現在所謂的暫緩，未必是真的，他們可能只是帶風向。

