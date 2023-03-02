民進黨若硬推全動法　他喊話：和民眾「一起包圍立法院」

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民進黨若硬推全動法　楊永明喊話：和民眾「一起包圍立法院」

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部推《全動法》惹議。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，內容卻遭外界質疑管制言論自由，引發爭議。有意參加國民黨大安區立委初選的國安會前秘書長楊永明表示，如果這法案最後真送到立法院，「我會和所有支持台灣民主政治和新聞自由的人民，一起來包圍立法院」。

根據「全民防衛動員法」草案，新增訊息傳播、金融外匯、資通訊動員計畫，訊息傳播之主管機關，平時就應對媒體、從業人員實施調查，戰時實施必要管制與優先報導戰事資訊，引來各界關注。

楊永明表示，過去台灣在動員戡亂的戒嚴時期也有類似規範，沒想到民進黨提出這樣的修法，內文中的「準備時期」指的就是非戰爭「平時」，也就是說，全動法一過，刀子立刻就架到媒體的脖子上，但就算戰爭時期民主也不能關門，國會要運作，反對黨也要運作， 人民還是有知的權利。

面對批評，國防部說明，考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理，必須有效規範，現行「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，已就應配合辦理事項訂有規範；另如「災害防救法」及「傳染病防治法」，亦有相關規定。

國防部表示，「全民防衛動員準備法」修正草案，主要區分動員前、後，對傳播媒體及通訊設備的管理規定，期維護軍事安全及戰事遂行，係應對敵人認知作戰威脅、確保國家安全的必要措施。

不過，根據《聯合報》報導，由於國防部修法前沒有跟黨政高層內部充分溝通，而且執政黨立委內部也有不小雜音，已經敲定修法內容還要妥適研議，決定暫緩推動修法。

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