幕後／「全動法」修法無所謂暫緩　沒有時間表「預告期」重整強化論述

▲陸軍257旅新制教召實彈射擊。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國防部近日預告《全民防衛動員準備法》修正草案，內容因涉及媒體管制、在校學生動員等，掀起在野黨與部分人士的不滿；近來傳出黨政高層擬暫緩修法一事。對此，經查政府沒有所謂暫緩也沒有時間表，強調現階段本來就是「預告期」、「徵詢期」，收整各界看法，進行各方溝通、重整跟強化論述；而這次的修法，其實在內部已醞釀多時，因需就新一階段的全民國防需要來進行重整。

國防部日前預告《全民防衛動員準備法》修正草案，69條條文共有51條修正內容。其中，最被外界討論者，為新增「動員準備階段」，即對新聞媒體與網路平台等，實施調查、統計、編組及規劃，並於「動員實施階段」管制上述對象，以維護軍事安全及戰事遂行。

近來，國民黨上下、部分媒體齊攻這次國防部全動法的修法草案，而國防部的因應與修法立場上，也被綠營內部詬病溝通不完善、說明不夠全面，甚至反應慢半拍等。資深媒體人周玉蔻就在臉書公開砲轟，國民黨與同路線媒體拿「全動法」做文章，製造「娃娃兵」上戰場謠言，民進黨立委跟國防部、教育部回應太軟弱。

事實上，國防部本次拋出修法草案預告前，確實未有進行完善溝通，就連身為立法院外交及國防委員會召委的民進黨籍立委蔡適應都認為，近期國防部推出重大政策，都沒有事先進行溝通。

面對全動法的爭議，確實引起民進黨內的異音，多數黨籍立委認為，軍方沒有充分溝通。因此，行政院長陳建仁1日晚間與民進黨籍立委餐敘時，該議題也成為討論焦點，身為政院發言人、行政院政委的羅秉成也在餐會中解釋，現階段只是徵詢各界意見的階段。

至於本次修法，傳出黨政高層「擬暫緩」一事。不過，經確認，沒有所謂暫緩，本案一直以來都沒有設定時間表，現階段也只是「預告」、「徵詢期」，軍方藉由預告期，來收整各界看法，同時加強溝通，就政策進行調整與論述強化，該案也還尚未送入政院。

事實上，這次「全動法」的修法，援引於蔡政府著眼於的整體兵役改革，在確定恢復義務役1年役期、強化教召訓練內容與強度後，另一階段則是要著手處理「全民國防」。因此，該案其實在內部已醞釀多時，這類修法都屬「備而不用」，如同在疫情期間，根據「傳染病防治法」第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金；而在戰爭發生時，在全民國防政策上，軍方也考量這一環，要來進行強化，以滿足新一階段的需要。