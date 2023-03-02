「全動法」修法炸鍋！　傳綠營決定暫緩修法

▲全動法修法引起討論。（圖／軍聞社）

記者葉國吏／綜合報導

國防部突然公告將修正《全民防衛動員準備法》（以下簡稱全動法），新增「平時」可對媒體、網路平台進行調查、戰時則可管制的條款，引起在野抨擊。對此黨政高層傳出決定暫緩修法。

國防部2月21日預告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，增訂動員實施階段徵購、徵用與罰則等；另外， 新增訊息傳播、金融外匯、資通訊動員計畫，訊息傳播之主管機關，平時就應對媒體、從業人員實施調查，戰時實施必要管制與優先報導戰事資訊。

特別的是，為因應動員實施階段新聞及不實訊息處理，修法草案增訂「訊息傳播動員準備方案」，業管機關應對出版、廣播電視、網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃，業者需配合辦理並提供相關動員能量資訊，違者將會被處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

對此在野黨連日痛批，國民黨前台北市議員羅智強指出總統蔡英文就是要復辟《動員戡亂時期臨時條款》。國民黨主席朱立倫1日於中常會上表示，國民黨會堅定的全黨不讓會影響言論自由的條文通過。

根據《聯合報》報導，由於國防部修法前沒有跟黨政高層內部充分溝通，而且執政黨立委內部也有不小雜音，已經敲定修法內容還要妥適研議，決定暫緩推動修法。