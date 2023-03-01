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蔣萬安以市長身份為228道歉　王世堅稱「美中不足」：我個人已可放下

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者袁茵／台北報導

擁有「蔣家第四代」敏感身份的台北市長蔣萬安，28日下午於台北228紀念活動致詞時，提及自己身為台北市長，深深為76年前發生在台北大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件致歉。身為228受難家屬的民進黨台北市議員王世堅表示，自己個人可以放下，但其他人是否接受就由家屬們公斷。

針對蔣萬安是以76年前天馬茶房附近緝菸事件，進而導致全台228事件致歉，王世堅1日於台北市議會表示，2月28日是蔣萬安頭一次以首都市長身份向228事件致歉，這是一個好的開始，美中不足的是並非以蔣家後代身份致歉，而是以首都市長並依過去往例。

王世堅提及，大稻埕只不過是228事件的一個導火線之一，這些清楚歷史早在檔案公布、真相被挖掘後，228歷史便真相大白；以他個人而言，自己身為228受難家屬，曾於3天前正式要求蔣萬安以蔣家後代身份，向228受難家屬致歉，蔣萬安確實致歉了，「其實我個人對他也可以放下了。」但228受難家屬千千萬萬，其他人是否接受，就交由家屬們公斷。

王世堅指出，但也因為蔣萬安不以蔣家後代身份致歉，進而影響很多事情，蔣萬安是蔣家歷史光環、資源最大受益者，在歷史弔詭之下選上首都市長，讓228事件受難者在天之靈、受難家屬們看到此景象情何以堪，「只有受害者才有原諒權利，加害者或加害者後代就是認錯道歉。」

不過，王世堅也說，自己不會再跟蔣萬安論及此事，因為他擔任台北市議員，還有更多任務要監督蔣萬安，包括政策作為、預算等，「我個人對你（蔣萬安）放下，因為我要求你對228事件致歉，而目前也致歉了，儘管致歉是講一半，另一半身份應以蔣家後代認錯道歉，但好歹是致歉了，雖然美中不足，但我個人可以放下。」

另外，關於228受難者廖進平孫子、228協會名譽理事長廖繼斌形容前總統馬英九和228家屬情同親人，王世堅回應，廖繼斌在過去30年來追求平反228歷史真相，是很熱心且盡了很多力氣，不過「（廖繼斌）個人感受，不足以代表全體228受難者家屬。」

王世堅認為，自己尊重廖繼斌的看法，但還有其他更多受難者家屬對蔣家憤恨不平，「認錯道歉有這麼困難嗎？認錯道歉比任意下令殺人容易多了吧！」儘管自己個人已放下，但還有其他千千萬萬的受難家屬心裡糾結元兇，既然蔣萬安承接曾祖父蔣中正光環資源，當然必須針對蔣中正罪行認錯道歉。

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

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