被吳沛憶批悖離事實　廖繼斌喊告：去228紀念碑鞠躬「否則法院見」

▲廖繼斌。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

228受難者廖進平的孫子廖繼斌，2月28日於北市228紀念活動時表示，前總統馬英九與228家屬情同親人，若把基金會家屬名單拿出來，票選董事長的話，馬英九一定當選；使與會的民進黨台北市議員吳沛憶批評，悖離228紀念活動主題。對此，廖繼斌1日喊告吳沛憶，要求對方到228紀念碑前3次鞠躬，否則法院見。

針對台上發言使議員認為政治操作，廖繼斌1日受訪時表示，自己昨天是協辦單位228協會名譽理事長，上來講話有沒有正當性，大家可以評論，「我從第一個字到最後一個字，講得是肺腑之言，我自己也有錄影，我會對大家負責。」

▲台北市二二八事件76周年紀念會昨於228公園舉行，前總統馬英九（中）與228受難家屬廖繼斌（右二）。（圖／記者湯興漢攝）

廖繼斌批評，吳沛憶稱家屬發言「悖離事實」，但「我想問吳沛憶，你昨天來的時候，是不是做政治活動？」大家在228追思先人，吳沛憶坐在第一排拿牌子，「我們都是看（文化局長）蔡詩萍的面子沒抗議，但回去被家屬罵昏頭，認為就在旁邊為何不制止。」

廖繼斌痛批，自己論歲數比吳沛憶大幾十歲，論輩份在228平反運動上，不是第1名的話也是前3名，「請問什麼叫悖離事實？」自己給吳沛憶機會，去看他昨日發言第一字至最後一字哪裡悖離事實，「那是用生命換來的青春肺腑之言。」倘若吳沛憶覺得自己錯了，就去228紀念碑前跟先人鞠3次躬，而他會在旁邊看，「不然3個字，法院見！」

對此，吳沛憶1日下午受訪時回應，台灣是民主社會，對於228事件的感受不會也不能只有一種聲音，昨日市府舉辦的追思活動，有很多遺族家屬太過傷心，所以不願到場參加，而自己作為民意代表，職責就是協助其他聲音在此場合做表達，「官員發言時，（我們）靜坐舉牌展現訴求，是最謙卑、和平的表達聲音方式。」

吳沛憶提及，廖繼斌在台上致詞發言，非常多時間跟篇幅在吹捧馬英九過去作為，且稱「沒有受難者家屬不願參與這個活動」等言論，「這難道是事實嗎？他說大多數家屬遺族對馬英九都是肯定的，這難道是事實嗎？」每個人都有表達聲音的權利，也是可受公評，「如果這樣就要來告，我質疑我們對228事件討論，難道只容得下一種聲音嗎？」

媒體追問，是否認為廖繼斌說的話悖離事實？吳沛憶則說，這一種聲音沒辦法代表所有228受難者家屬看法，事實上確實有很多不同聲音與感受，所以每個人都有權利表達個人聲音，但不能將其想法代表其他受難者家屬。

▼苗博雅、林亮君、吳沛憶抗議蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）