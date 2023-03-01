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蔣介石浮棺幾十年未入土！台灣國2：28告發蔣萬安違反殯葬法

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市長蔣萬安昨(2月28日)於228紀念活動上致詞，公開以台北市長身分，為76年前天馬茶坊附近查緝私菸案件、最終導致全台228事件道歉。但「台灣國」認為蔣萬安認錯看似感同身受，實際上卻是迴避自己身為元凶蔣介石曾孫的身分，蔣介石靈柩浮棺多年來並未入土，明顯已經違反殯葬法，因此今(1日)前往北檢，特別選在下午2時28分告發蔣萬安。

▲▼台灣國理事長陳峻涵赴北檢，告發台北市長蔣萬安違反殯葬法。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台灣國理事長陳峻涵赴北檢，告發台北市長蔣萬安違反殯葬法。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

台灣國理事長陳峻涵表示，過去228就是一天的新聞，很高興今天已經3月1日，還有社會大眾關心。陳峻涵說，今天告發蔣萬安這個行動，可以讓228不再只有一天，透過今天的告發，能夠有效、有意義的發展，讓受難者家屬，得到最基本的安慰。

「拜託，別說228在炒新聞、在操作仇恨！」陳峻涵說，「你我都不是狹義的228受難者，沒有資格去叫真正的受難者去原諒、去放下。拜託留一點同理心，別叫受難者家屬放下、往前看，沒有不往前看，歷史可以原諒，但不能遺忘！」

陳峻涵抨擊蔣萬安，昨以台北市長身分表達歉意，但當媒體問及身為蔣家後代對於228事件有什麼看法時，蔣萬安卻在迴避，「你迴避什麼？你選舉時老是以你是老蔣曾孫，得到很多票，為何在關鍵時刻，必須以蔣家第四代身分出來承擔責任時，你卻在迴避、閃躲，從來不做出承諾？」

陳峻涵怒轟，蔣萬安的認錯根本無關痛癢、說得輕鬆，「什麼228就是天馬茶坊的一點衝突？你這樣刻意淡化老蔣在228元凶的角色，顯然是在推託嘛！」

▲▼台灣國理事長陳峻涵赴北檢，告發台北市長蔣萬安違反殯葬法。（圖／記者黃彥傑攝）

陳峻涵指出，蔣介石靈柩浮棺至今仍未入土，明顯違反《殯葬管理條例》，「我們平民百姓誰家的人過世，難道可以放著都不埋嗎？這樣的話早就被告發、處罰幾百次。你蔣萬安不是最守法嗎？你家人就可以這樣州官放火，一個棺材幾十年不埋；說個神鬼論，蔣家孝字輩為何不得善終？華人說要入土為安，是不是這樣才影響後輩？更糟糕的是，一年要花好幾千萬的民脂民膏，去顧那個棺材，你拜託一點！偏鄉孩子營養午餐都沒得吃！」

陳峻涵說，今天來告發，也不知道結果會如何，希望法院能夠大公無私，「為何要告發蔣萬安？因為現在，他公開講他是蔣家子孫，整天敲鑼打鼓，就蔣萬安阿，還有誰？難到蔣萬安要否認他不幸蔣嗎？他敢嗎？如果這樣我馬上撤銷告發！你享受權力，請你也要承擔義務！葬浮棺、拆銅像，才是真道歉！」

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