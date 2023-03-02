一場車禍揪出酒駕+槍毒！波及路邊7機車　他瞎扯：都是朋友的

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區2日凌晨發生一起車禍，趙姓男子開車行經青海路、上石路口欲左轉時，遭對向車道陳姓男子駕駛的直行奧迪休旅車駕駛撞上，隨後休旅車一路衝上人行道，波及路邊停放的7部機車。車禍造成9輛汽機車受損，陳姓男子輕傷，警方獲報到場時，不但查出趙男為酒後駕駛，還在陳男的車輛內查獲毒品、1把手槍，警詢後將2人分別依公共危險罪嫌，毒品、槍砲彈藥管制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

▲奧迪休旅車一路衝上人行道，撞倒7部機車、腳踏車。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，趙姓男子（46歲）今日凌晨1時許，駕駛MINI小型車沿青海路直行，欲左轉進上石路時，與對向直行陳姓男子（24歲）駕駛的奧迪休旅車發生碰撞，休旅車失控衝上一旁人行道，途中撞倒7輛機車。

▲休旅車波及7部機車。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方對雙方進行酒測，發現趙男酒測值為0.4，已經超標，陳男無酒駕情事；陳男受到輕傷，警方在協助他送醫時，有眼尖員警發現其車輛副駕駛座的扶手凹槽，有一包K他命（重量3.83克），進一步搜索後，在陳男的隨身包包內查獲一把鎮暴槍，初步鑑驗具有殺傷力，當場將其逮捕。

▲▼警方在陳男車輛內發現毒品、鎮暴槍。（圖／記者白珈陽翻攝）

陳男辯稱，「毒品及槍枝都是朋友的」，警方訊後將他依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台中地檢署；趙男則因酒測值超標，遭警依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市第六警分局長賈立民表示，警方對於掃蕩非法、淨化治安，絕對不遺餘力，秉持除惡務盡態度，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。