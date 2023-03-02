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棒球經典賽吸金！網路簽睹月收1.7億「大紙箱裝現金」　42人落網

▲▼世界棒球經典賽即將開打，刑事局破網路簽睹集團，每月賭博逾1.7億，逮捕42人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼世界棒球經典賽即將開打，刑事局破網路簽睹集團，每月賭博逾1.7億，逮捕42人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

世界棒球經典賽即將在台中市開打，刑事局偵六隊第二隊為了遏阻網路簽賭，上月在七期商辦破獲一處跨國網路簽賭集團，逮捕52歲林姓主嫌等42人，該集團每月賭資逾1.7億元，經營至少有3年，現場300多萬元現金裝滿紙箱，集團為避免遭警查緝，還設置遠端斷電系統，但仍遭警方破獲。

▲▼世界棒球經典賽即將開打，刑事局破網路簽睹集團，每月賭博逾1.7億，逮捕42人。（圖／民眾提供，下同）

中打六隊二去年8月接獲情資，有個跨國大型博弈集團，承租七期商辦大樓好幾個樓層，集團企業化經營，組織嚴密、分工細膩，分別有資訊、客服、人力、會計等部門，在求職網上自詡公司工作環境優良，福利優渥，包括員工生日禮券、三節獎金、活動聚餐、特別休假等，甚至還在機房內架設遠端斷電系統，一旦警方查緝，立即斷電，讓警方查不到任何資料。

▲▼世界棒球經典賽即將開打，刑事局破網路簽睹集團，每月賭博逾1.7億，逮捕42人。（圖／民眾提供，下同）

警方跟蒐4個多月，蒐證完備，上月兵分七路搜索，到林嫌家中逮捕時，林嫌一臉驚訝「你們怎麼知道是我？」另外在商辦好幾個樓層逮捕員工41人，初步清查每月賭資逾1億7千萬元，查扣手機、電腦主機、平板電腦、筆記型電腦、現金300多萬元，警方訊問後送辦，林嫌5萬元交保，其他41人以1萬至3萬元不等交保。

▲▼世界棒球經典賽即將開打，刑事局破網路簽睹集團，每月賭博逾1.7億，逮捕42人。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，以往利用網路簽賭的賭客，大多被法院以並非在公共場所為由判處無罪，不過，2021年12月28日已修正刑法第266條第2項規定，明文將網路簽賭、線上博弈等賭客納入賭博罪，可處5萬元以下罰金，民眾切勿以身試法，從事賭博集團或下注簽賭。

▲▼世界棒球經典賽即將開打，刑事局破網路簽睹集團，每月賭博逾1.7億，逮捕42人。（圖／民眾提供，下同）

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