桃機支線淪競速天堂！網PO這句話「超嗆」　航警聽到硬起來

記者沈繼昌／桃園報導

228四天連假剛結束，但有網友在臉書《社會事新聞影音》上傳一段貼文指稱「桃園機場旁支線，連假淪為飆仔競速天堂，不僅玩命競速還將荒誕過程上傳影片到網路分享」；航警局今（1）日指出，根據該影音資料已調閱監控影片追查涉案人，除嚴格偵辦外，已針對鄰近路段持續實施危險駕駛攔查取締勤務，絕不讓任何車輛在機場周邊有危險駕車行為。

▲臉書《社會事新聞影音》最近有網友上傳一段競速影片，指稱桃園機場支線在228連假成為競速天堂。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲臉書《社會事新聞影音》最近有網友上傳一段競速影片，有網友留言「沒跟到難過」。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

臉書《社會事新聞影音》昨天有網友上傳指稱：「桃園機場旁支線，連假淪為飆仔競速天堂，不僅玩命競速還將荒誕過程上傳影片到網路分享」，甚至有網友留言，「沒跟到難過」，另有網友留言「機會多的是」，引發網友熱議。

航警局今天指出，有關網路流傳「桃園機場旁支線 連假淪為競速天堂，還將過程上傳」，警方已依據該影音資料追查，事發於27日凌晨6時許在遠雄倉儲區辦公大樓前航翔路路段，警方已調閱監控錄影畫面，將追查涉案人車道依法嚴辦。

▲臉書《社會事新聞影音》最近有網友上傳一段競速影片，指稱桃園機場支線於228連假成為競速天堂。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

航警局強調，警方已規劃並持續執行相關交通攔查取締違規勤務，自昨（28）日起加強編排取締勤務，防制危險駕車，一旦查獲危險或違規駕駛，影響用路人車交通安全，將依道路交通安全管理處罰條例相關規定嚴辦，絕不讓任何車輛在機場周邊有危險駕車行為。航警局也呼籲，切勿在桃園機場周邊道路危險駕駛，以確保人身車輛財產安全。