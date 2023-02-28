228連假竹山鹿谷景點人氣旺　竹山警分局現場宣導反詐騙

▲竹山警分局於228連假前進溪頭風景區、紫南宮、竹山秀傳醫院進行反詐騙宣導。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來詐欺犯罪不斷攀升，各式各樣詐騙手法，充斥民眾日常生活之間，受害情形日益嚴重，損失金額屢創新高；為有效解決問題所在，避免民眾受騙受害，竹山警分局特循行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等4大面向為行動策略，並將「識詐」之教育宣導列為首要工作，斷絕民眾受騙機會。

為使推行「識詐」工作有加成作用，竹山分局防詐宣導團特別利用228連假期間，前進轄內溪頭風景區、紫南宮廟宇及秀傳醫院，民眾高度聚集場所，進行反詐騙宣導，並利用園區或醫院的電子看板，播放「阿昭署長一系列防詐宣導影片」，例如：假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙等生動有趣宣導短片，並於現場詐欺案件趨勢實例講解，有獎徵答活動。

分局長洪再德表示，將持續創新宣導方式，把防詐訊息鋪天蓋地觸及各層面，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底認識詐騙，杜絕詐騙集團有機可趁。

洪再德也呼籲民眾，詐騙犯行層出不窮，常利用投機好奇心理，針對人性弱點進行詐騙行為，並不斷利用時事推新花樣的詐騙手法，誘使民眾受騙，尤其藉由便利電信網路進行詐欺犯罪，倘民眾接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。