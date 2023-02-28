這景點連2天擠爆急喊「趕人」　今人數剩一半...九族：被嚇到？

▲九族賞櫻遊客人數在228連假收假日減半。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

228連假已近尾聲，九族文化村年度盛事櫻花祭活動也持續進行中，由於富士櫻盛開的魅力發威，於26、27日都各吸引多達2萬人入園，一度逼得園方緊急發布「趕人」聲明，請尚未入園的遊客另覓地點遊憩；不過今天竟只有不到1萬人入園，讓園方笑稱：「遊客都被新聞嚇到了嗎？」有網友則認為應該是收假日的影響。

九族文化村於連假第二天的26日即被2萬名遊客塞爆，受相關新聞提醒影響，27日一早就有許多遊客提早湧入，園方也從早上7點半就開始售票讓遊客提早入園，但園區停車場容量2個多小時後即達8成滿，園方被迫提早到10點鐘就宣布啟動疏散的宣導機制，建議還沒入園的遊客可以考慮轉往附近周邊景點，以維護遊憩品質，讓網友打趣道：「像這種要求我從來沒見過！」

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▲▼九族賞櫻遊客人數在26、27日爆量。（圖／九族文化村提供，下同）

不過到了今天，湧入九族文化村賞櫻人潮明顯減少，園方表示：「連續二天上電視新聞，遊客都嚇到嗎？今天的遊客數只剩不到昨天的一半。」上午也有網友在官方臉書粉專上詢問：「今天還滿場嗎？」園方小編秒回：「完全不會了，趕快來！」與昨天上演「感（趕）人」故事的場面落差甚大。

有網友認為，應該是受收假日影響，遊客不敢再冒險費時排隊，以免影響隔天復班復課的精神和體力，也有旅宿業者表示，連假的第一和最後一天通常人數都會較少，也會呼籲民眾若時間排程有餘裕，就選擇最後一天再前往比較好。