Toyz飲料店CP值完勝「再睡5分鐘」？網反挺滴妹：價錢其實很合理

▲Toyz最近開飲料店。（圖／翻攝自Toyz IG、拾汣茶屋臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

近來實況主Toyz（劉偉健）新開飲料店「拾汣茶屋」，27日壓力測試吸引許多人排隊，掀起網路話題。就有網友拿來和同為網紅的滴妹開的「再睡5分鐘」相比，好奇為何Toyz的店能將價格壓低，其他人的飲料店卻如此貴，「大家會因為網紅而可以接受比較貴？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，Toyz的飲料店終於開始試營運，雖然價格沒有先前宣傳的這麼誇張，但整體價格看起來也還算佛心，一杯最便宜只要19元，讓他忍不住拿去和滴妹開的再睡5分鐘相比，「那價格真是驚人貴」，因為再睡5分鐘一杯原茶最少要30到40元，如果加上奶基本都要70、80元，對他來說太貴了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從這兩者的價格比較結果來看，原PO相當疑惑，「有網紅加持的飲料，賣比較貴是理所當然的嗎？」也好奇大家是否會因為網紅的名聲，而接受比較貴的價格，「那怎麼沒有反過來，因為賣比較貴而讓網紅形象受損？」

▲原PO認為滴妹的價格開太高。（圖／翻攝自滴妹IG）

文章曝光後掀起討論，有些人認同原PO看法，「就知道這些網紅利潤可能都抓4、5倍左右，成本10元、賣你6、70」、「再睡5分鐘真的盤，之前去一中店店員一堆看似手忙腳亂，客人沒有多到需要雇那麼多人」、「名氣也是賣點，不過講難聽一點就是割粉絲的錢，買飲料順便抖內給網紅的概念」。

不過也有許多人認為飲料的價格公開透明，2人客群也不一樣，本來就有差異，「會買就是會買，覺得不值得的也永遠不會想試」、「訂這個價錢就是沒有要走平價路線，客群就不一樣，拿來比較沒意義吧」、「又沒強迫誰買，價錢都標在那了，能接受的自然會去買」、「我個人覺得滴妹的奶蓋系列真的蠻好喝的呀，下次路過的話還是願意買，畢竟也不常喝，你覺得很坑那就不要買就好了啊，反正又不是賺你的錢」。

還有人指出，其實滴妹再睡5分鐘的價格很合理，「貴也沒到不合理啊，你看再睡5分鐘都開在什麼地方，那些地方的租金應該都蠻天價的，然後他們店生意好、員工也不少，人事成本算一算，沒有到不合理」、「每個人喜好不同，再睡5分鐘雖然貴也沒到不合理呀，我覺得蠻好喝的」、「滴妹幾乎都開在鬧區，租金加上人事成本，開比較高的價格也合理吧，而且你也不知道2人用的茶葉到底品質差多少」。