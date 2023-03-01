　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Toyz飲料店CP值完勝「再睡5分鐘」？網反挺滴妹：價錢其實很合理

▲▼。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol、拾汣茶屋臉書）

▲Toyz最近開飲料店。（圖／翻攝自Toyz IG、拾汣茶屋臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

近來實況主Toyz（劉偉健）新開飲料店「拾汣茶屋」，27日壓力測試吸引許多人排隊，掀起網路話題。就有網友拿來和同為網紅的滴妹開的「再睡5分鐘」相比，好奇為何Toyz的店能將價格壓低，其他人的飲料店卻如此貴，「大家會因為網紅而可以接受比較貴？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，Toyz的飲料店終於開始試營運，雖然價格沒有先前宣傳的這麼誇張，但整體價格看起來也還算佛心，一杯最便宜只要19元，讓他忍不住拿去和滴妹開的再睡5分鐘相比，「那價格真是驚人貴」，因為再睡5分鐘一杯原茶最少要30到40元，如果加上奶基本都要70、80元，對他來說太貴了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從這兩者的價格比較結果來看，原PO相當疑惑，「有網紅加持的飲料，賣比較貴是理所當然的嗎？」也好奇大家是否會因為網紅的名聲，而接受比較貴的價格，「那怎麼沒有反過來，因為賣比較貴而讓網紅形象受損？」

▲▼滴妹。（圖／翻攝自滴妹IG）

▲原PO認為滴妹的價格開太高。（圖／翻攝自滴妹IG）

文章曝光後掀起討論，有些人認同原PO看法，「就知道這些網紅利潤可能都抓4、5倍左右，成本10元、賣你6、70」、「再睡5分鐘真的盤，之前去一中店店員一堆看似手忙腳亂，客人沒有多到需要雇那麼多人」、「名氣也是賣點，不過講難聽一點就是割粉絲的錢，買飲料順便抖內給網紅的概念」。

不過也有許多人認為飲料的價格公開透明，2人客群也不一樣，本來就有差異，「會買就是會買，覺得不值得的也永遠不會想試」、「訂這個價錢就是沒有要走平價路線，客群就不一樣，拿來比較沒意義吧」、「又沒強迫誰買，價錢都標在那了，能接受的自然會去買」、「我個人覺得滴妹的奶蓋系列真的蠻好喝的呀，下次路過的話還是願意買，畢竟也不常喝，你覺得很坑那就不要買就好了啊，反正又不是賺你的錢」。

還有人指出，其實滴妹再睡5分鐘的價格很合理，「貴也沒到不合理啊，你看再睡5分鐘都開在什麼地方，那些地方的租金應該都蠻天價的，然後他們店生意好、員工也不少，人事成本算一算，沒有到不合理」、「每個人喜好不同，再睡5分鐘雖然貴也沒到不合理呀，我覺得蠻好喝的」、「滴妹幾乎都開在鬧區，租金加上人事成本，開比較高的價格也合理吧，而且你也不知道2人用的茶葉到底品質差多少」。

ET快訊
快訊／疫情調查報告出爐　監委：衛福部應公開完整疫苗決策資訊
快訊／台南市府遭攻擊！　一整排玻璃門全破
快訊／淡水夫妻遭休旅車撞倒　妻慘死丈夫急救中
台中21歲女被當狗！鐵鍊拴住　4男凌虐她3天
林萱瑜點頭嫁Junior　飛帛琉「4女比基尼脫了」
婚禮大伯搶坐主桌！　新娘怒發文公審結果GG
《超偶》冠軍瞞婚多年！　鬆口認：已經離婚了
獨家直擊／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友是頂大碩士！她讀「私立大學」內心爆自卑：怕被議論

立院交委會考察宜蘭交通　鐵公路建設進度出爐！蘇花安121年完工

崑大再添一流師資　聯電榮譽副董宣明智擔任榮譽講座教授

威力彩明飆10億！「4星座」得獎運旺　中獎秒把老闆開除

重達188公噸！智利櫻桃再爆12批違規　全驗出同款「禁用農藥」

1圖看懂猴痘症狀！本土個案現蹤新竹　匡列12人「1人高風險」

極短程航線喝不到「星宇特調」　網求改罐裝！官方打回票曝理由

疫情趨緩！大安濱海樂園開放戲水衝浪　退役海龍蛙兵守護安全

Toyz飲料店CP值完勝「再睡5分鐘」？網反挺滴妹：價錢其實很合理

獨家直擊／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

男友是頂大碩士！她讀「私立大學」內心爆自卑：怕被議論

立院交委會考察宜蘭交通　鐵公路建設進度出爐！蘇花安121年完工

崑大再添一流師資　聯電榮譽副董宣明智擔任榮譽講座教授

威力彩明飆10億！「4星座」得獎運旺　中獎秒把老闆開除

重達188公噸！智利櫻桃再爆12批違規　全驗出同款「禁用農藥」

1圖看懂猴痘症狀！本土個案現蹤新竹　匡列12人「1人高風險」

極短程航線喝不到「星宇特調」　網求改罐裝！官方打回票曝理由

疫情趨緩！大安濱海樂園開放戲水衝浪　退役海龍蛙兵守護安全

Toyz飲料店CP值完勝「再睡5分鐘」？網反挺滴妹：價錢其實很合理

獨家直擊／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

曝張忠謀睡前必做1事！張淑芬幸福秘訣：2人度假42天「沒吵過架」

林務局關山工作站贈苗活動　2張發票兌換1株

3千萬人大型研究：每天快走11分鐘　可降低23%早逝風險

缺蛋荒蛋商哄抬價格高漲？　公平會主委曝市場稽查結果

男友是頂大碩士！她讀「私立大學」內心爆自卑：怕被議論

快訊／疫情調查報告出爐　監委：衛福部應公開更完整疫苗決策資訊

宋偉恩再接BL劇化身黑道老大！　謝承均、亮哲同台飆戲

于美人認身邊有「大仁哥」！　兒子「單眼近全盲」嘆：多希望孩子能當兵

新竹棒球場賠償金額曝光　誰要賠？高虹安點名「他們」

張國煒不希望股民受傷、要量力而為　套牢的未來有很多機會解套

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

「6450之亂」北一女畢旅今如期出發　校方：只有零星學生取消報名

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　感染源調查中

老闆突宣布「春酒吃八方雲集」！1人預算超扯曝光

更多熱門

相關新聞

西湖店租上看10萬　Toyz飲料店為何便宜？

西湖店租上看10萬　Toyz飲料店為何便宜？

實況主Toyz（劉偉健）開設飲料店「拾汣茶屋」，27日進行壓力測試，吸引許多人前去排隊掀起話題。但就有一名網友好奇，Toyz的飲料店在西湖站附近，一個月租金也不便宜，加上宣稱品質優良，那為何飲料還能這麼便宜？文章曝光後掀起討論，不少內行人直指關鍵在少了加盟金。

館長開噴Toyz：看誰比較好笑？

館長開噴Toyz：看誰比較好笑？

Toyz飲料店選址「內科戰區」　網看好1關鍵

Toyz飲料店選址「內科戰區」　網看好1關鍵

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

Joeman蛋包飯「用4顆蛋↑」　Toyz開戰

Joeman蛋包飯「用4顆蛋↑」　Toyz開戰

關鍵字：

再睡5分鐘滴妹Toyz拾汣茶屋

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面