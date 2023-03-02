Toyz把爛牌打贏？鄉民見證「跌谷底再翻身」全靠1關鍵：的確有料

▲飲料店在2月27日進行壓力測試。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol）

記者曾筠淇／綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）投資的手搖飲品牌「拾汣茶屋」已經開始試營運，生意好到讓他直喊「冷靜」。就有網友不禁好奇，縱使之前爆出詐賭、販毒的爭議，為何Toyz仍能把爛牌玩到贏，成為人生勝利組？貼文曝光後，隨即引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的C_Chat板上，以「Toyz是怎麼一手爛牌打到贏的」為題發文，提到Toyz出身貧困，看似是爛牌的人生開局，不過後來卻打遊戲打出實力，奪得《英雄聯盟》S2世界冠軍。

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不只如此，Toyz退役後，開實況都有破萬人觀看，就算之後有詐賭、販毒的爭議，但人氣仍居高不下，流量很好。原PO觀察，Toyz身邊似乎不缺女友，對方到底是怎麼把一手爛牌玩到贏，成為人生勝利組的呢？

▲Toyz。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

貼文曝光後，有網友分析，「事實就是他很有料，就算再爛環境他還是能成功」、「這傢伙雖然人品有問題，但確實有本事」、「不用說台灣啦，他這種臉皮跟能力在哪都吃很開」、「流量鬼才」、「堅持、不要臉、堅持不要臉」、「他的缺點就是人品不好，愛錢愛到不走正途，但以實況來說就是天生吃這飯的料，企劃口條當小丑都是頂級的，說真的他的影片娛樂效果的確很強」。

也有網友認為，「以為他們奪冠就已經是他們的頂點了，然後這人後來還能把一手好牌打到輸，下一把又贏回來，厲害」、「一手好牌打到爛，然後又打到一手好牌，奇才」、「下去之後又能起死回生，只能說他天生吃這行飯的」、「從好牌到爛牌又回到好牌」。

不過也有不少網友搖頭，「台灣竟然包容販毒仔」、「要感謝台灣司法」、「等他入監服刑後，逐回香港至少7年後再來發這篇」、「台灣就是這樣啊，不要說包容罪犯，黑心公司都抵制不起來了」、「他當初TPA奪冠完，最紅最有魅力的就他，他乖乖的不要亂來都能賺到流湯」。

▲Toyz是知名實況主。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

事實上，《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz為知名實況主，在2021年9月驚傳販賣二級毒品大麻被收押，11月因認了全部犯罪事實並提供線索，法官裁定150萬元交保，限制他出境出海。不過，檢察官仍認為Toyz有使用毒品，所以聲請勒戒，Toyz被送往台中戒治所。

隔（2022）年1月經評估，Toyz無毒癮戒斷症狀，且狀況良好，所以同月3日獲釋放，不過緊接著，他又被當時的經營夥伴周周爆出詐賭事件，再陷爭議。而Toyz出獄後，1月16日他透過直播向大眾落淚道歉，並說自己一定會被遣送回香港。

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