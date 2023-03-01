轉交蔣萬安親筆信給小池百合子　李四川曝心聲：全球市長都不是人幹的

▲台北市副市長李四川訪日本東京，轉交台北市長蔣萬安親筆信給東京知事小池百合子。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任近2個月，迎來第一個出訪行程，但本人並未親自出席，改由台北市副市長李四川為代表，2月26日赴日本與東京都知事小池百合子見面，並且進行城市交流。李四川1日表示，已於2月28日將蔣萬安親筆信轉交給小池百合子，並且邀請對方3月來台北看資訊展。

李四川1日於臉書表示，在東京舉行的「市長高峰會G-NETS」將在今天結束，來自全球30幾個城市的市長或副市長對因應氣候變遷、智慧城市安全等分別發表演講，自己收獲很多，在各個場合也各別與他們談談市政、吸取經驗。

李四川指出，世界幸福指數第一的芬蘭赫爾辛基市長說，每天忙到睡眠不足，趁來東京坐飛機上好好補眠，「看來全球的市長都不是人幹的，哈哈！」首爾副市長是工程人，管的是都市計劃，碰到同行互相分享很多都市規劃的經驗；曼谷副市長則說曾到台北看如何管理摩托車。

李四川提及，洛杉磯代表曾當過市府內好幾個部門的局長，自己向對方建議可以選市長，但對方說好朋友不要勸人去選舉，這點「我很認同。」

最後，李四川也於2月28日將蔣萬安親筆信送給小池百合子，並邀請她3月來台北看資訊展，而小池百合子則說自己曾到過台北，在飯店吃到好吃的甜點餅乾。