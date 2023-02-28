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北市228活動不喊卡！藍議員提案停辦　蔡詩萍：照既定流程「繼續走」

▲▼台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。紀念會過程中，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊：殺人兇手道歉下台。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九、蔣萬安與228受難家屬共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府28日下午舉辦二二八76周年紀念活動，台北市長蔣萬安因身份敏感，致詞不到一分半鐘，立刻遭抗議民眾打斷，使國民黨台北市議員鍾沛君喊話，要提案明年起北市停辦官方二二八追思會。對此，台北市文化局長蔡詩萍晚間回應，尊重議員提案，但北市府仍會照既定行程走。

針對鍾沛君要提案停辦台北市二二八紀念活動，台北市文化局28日晚間回應，辦理紀念活動除了撫慰受難者家屬，同時也是追思受難者英靈，並讓社會大眾面對過往歷史傷痛，更珍惜得來不易的民主社會；不只台北市，中央或各地縣市政府每年都固定舉辦，文化局尊重各方多元意見，也會持續檢討紀念活動舉辦方式，為包容尊重的社會持續努力。

▲▼台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。紀念會過程中，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊：殺人兇手道歉下台。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安致詞時，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊「殺人兇手」。（圖／記者湯興漢攝）

蔡詩萍28日晚間接受《東森新媒體ETtoday》電訪時補充道，尊重議員的提案，但還是照市府走法進行，228紀念活動本來就是每年的既定行程，不可能因此停辦，「我們還是照既定流程，因為是市府對於228固定的紀念活動，本來就應該繼續走。」

鍾沛君28日下午於臉書表示，自己將提案，台北市明年起停辦官方二二八追思會，二二八在台灣早已不是禁忌關鍵字，越來越多的史料被揭露還原，越來越多的故事被考證檢驗，事實是在那場動亂中，有無辜受累的被害者，有求仁得仁的共產黨，有尋釁滋事的地痞流氓，還有客死他鄉的外省公僕，「每年把這些人捆在一起辦追思，只怕在九泉之下，亡者都會覺得莫名其妙。」

鍾沛君提到，鬧事者的喧騰無異是對「和平」的褻瀆，狠狠攪動仇恨正緩緩沉澱的台灣社會，只要鬧事者一日想從中牟取個人聲量，二二八就永遠都是混濁無法清澈的一日，「那麼，放假辦追思紀念有何用？」因此同時主張停辦追思會的配套措施是改由文化局、教育局等單位舉辦講座，或者學術研討會，以理性審視二二八，逐案探討。

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