任內盡可能挖掘228歷史！蔣萬安2方向協助受難家屬　擬委託學者研究

▲台北市長蔣萬安出席台北市228事件76周年紀念會。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

擁有「蔣家第四代」敏感身份的台北市長蔣萬安，28日下午於台北228紀念活動致詞時，宣示要責成市府對228事件的歷史材料，盡其可能的繼續挖掘搜尋。針對蔣萬安此番言論，台北市文化局長蔡詩萍晚間補充道，蔣萬安朝2個角度方向進行，並就北市範圍內協助家屬。

針對蔣萬安責成市府對228事件歷史材料盡可能挖掘等言論，蔡詩萍28日晚間接受《ETtoday東森新媒體》電訪時表示，中央本來就有其史料研究，且每個地方政府如高雄、嘉義等，都有屬於自己的228史料研究。

蔡詩萍提及，蔣萬安是指針對台北市範圍內盡量努力協助家屬，包括是否有家屬比較蒙冤資料未定，或像王添灯等案例，雖然事實上已死亡，但過程到底是怎麼一回事，家屬目前尚不清楚，北市府會盡量在市政範圍內協助家屬進行了解，也可能委託學者做研究。

蔡詩萍指出，另一塊則是家屬照顧部分，倘若屬於台北市範圍內，如果生活、工作上有困難，會盡量在範圍內協助。

至於有無收到受難者家屬反映生活遇到困難？蔡詩萍說，目前還沒收到，但日前拜訪家屬時，有陸陸續續得到相關訊息。

蔣萬安28日出席台北市228事件76周年紀念會，並且於致詞時表示，在自己擔任台北市長的任內，宣示必責成市府團隊，對台北市228事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市228家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。