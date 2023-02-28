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二二八國家紀念館聲明更正蔣萬安談話：天馬茶房緝菸事件非主因

記者陶本和／台北報導

身為「蔣家第四代」的台北市長蔣萬安28日出席二二八紀念活動時表示，他身為台北市長，深深為76年前發生在台北大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件致歉。對此，二二八國家紀念館於晚間發布聲明澄清，更正蔣萬安的說法，強調「天馬茶房緝菸事件並非為引發二二八事件的主因」。

▲▼台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。紀念會過程中，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊：殺人兇手道歉下台。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，台北市長蔣萬安與228受難家屬共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安28日下午於台北228紀念活動致詞，先表明李登輝、馬英九曾任台北市長時，深切感受到的台北市民之痛，「台灣民眾之痛，何嘗不也是我身為台灣的一份子，台北市民的一份子，台北市長的接棒者，心中最大的哀痛呢！」

蔣萬安提及，自己身為台北市長，深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨，施政也必以維護基本人權為目標，台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就。

對於蔣萬安的談話，二二八國家紀念館於晚間發布聲明，為避免造成外界誤會，幫蔣萬安「補充說明」，強調「天馬茶房緝菸事件並非為引發二二八事件的主因。」

二二八國家紀念館表示，二二八事件發生的背景及其原因相當錯綜複雜。首先，是長官公署體制的特殊化，由於行政長官擁有行政、立法、司法，甚至人事、監督之權，因此形成在台專權獨斷的權力，再加上兼任臺灣全省警備總司令，更形成軍政一元集權的特殊化，無怪乎當此體制頒布後，許多台籍人士均大失所望，其體制在台灣實施期間，不斷有人建議國府高層廢除長官公署，恢復省府制度。

二二八國家紀念館指出，其次，是政治壟斷與接收弊端，當時中國大陸人士壟斷政府重要中高級職位，以及所產生各種牽親引戚、營私舞弊、貪贓枉法等接收弊端亦是二二八事件的重要原因；第三，是經濟統制與民生困苦，陳儀及其接收集團採取的是經濟統制政策，也就是物資管制、金融壟斷、物品專賣，然而其後果卻造成民眾失業與飢餓的民生困苦之狀；第四，是社會動盪與文化隔閡，由於部份來台軍警紀律敗壞、作威作福，再加上與台灣民眾的文化隔閡，造成彼此間的衝突對立，使得社會治安惡化，騷亂事件層出不窮。

二二八國家紀念館表示，1947年2月27日下午，天馬茶房緝菸事件是人民積怨已久、引爆民怨反彈的導火線，天馬茶房緝菸事件在台北爆發後，原本樸實無爭的台灣人民紛紛揭竿而起，各種反抗行動或是衝突事件陸續不斷在全臺各地發生。觀察各地的衝突反抗，可以發現大部分的反抗行動多為反對官署的腐敗，進而包圍佔領地方機關單位，有毆傷人員或是接收警察局、派出所、兵營軍火庫武器及物資等情形。

另外，二二八國家紀念館指出，當時也有許多因省籍的怨恨而引發的街頭流血事件衝突，在反抗行動與衝突爆發後，政府隨即展開一連串的鎮壓與整肅行動，其中高雄市由於駐軍兵力頗多，因此雖有民眾反抗行動，但未獲得官方正面回應，反遭受強硬的軍事鎮壓，成為二二八事件當中，最為悲慘且血腥的受害地區。

二二八國家紀念館表示，陳儀在1947年3月2日發出的「寅冬亥親電」，當時的行政長官陳儀電報蔣中正，請國防部參謀總長陳誠，迅速調素質優良之步兵來台，陳儀電文提到「至少先派一團來台，俾可肅清奸匪以紓鈞座南顧之憂」；而蔣介石在3日後的3月5日派兵手諭回覆陳儀，「已派步兵一團、並派憲兵一營，限本月7日由滬啟運，勿念。中正」。

接著，3月8日，蔣介石派兵的整編第廿一師抵台在基隆登陸，陳儀隨即宣佈全台戒嚴，各地自此進入恐怖捕殺時期，在全台及澎湖地區大規模實施所謂「綏靖」與「清鄉」工作過程中，由於各地抗爭武力皆屬臨時組成毫無訓練，加上反抗勢力分散，單薄的武力實不足以對抗裝備精良的正規軍隊，因此整個「綏靖」計畫除於中南部曾遭受短暫抵抗之外，其餘各地皆如期完成；惟「綏靖」、「清鄉」期間，各地傳出不少地方人士因個人恩怨或派系糾葛，而遭人恐嚇勒索、密函陷害或報復暗殺；也有不少民眾在軍警鎮壓掃蕩時，被無辜濫殺而淪為槍下亡魂。

二二八國家紀念館強調，二二八事件不僅有2月27日天馬茶房緝菸事件，還有2月28日行政長官公署開槍事件、3月6日高雄大屠殺、3月8日基隆大屠殺、3月11日八堵車站事件、3月嘉義車站前談判和平使槍殺，歷史的真相正等待大家認識、面對及發掘。

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