228連假日月潭九蛙疊像全露！收假後喝到水了…台電曝原因

▲日月潭九蛙疊像在228連假前夕還能接觸水面。（圖／熱心民眾石小姐提供）

記者高堂堯／南投報導

中南部連月乾旱不雨，各水庫水情陸續拉警報，日月潭水庫由於配合農民春耕放水、水位持續緩降，導致著名的九蛙疊像目前全數露出水面；不過在228連假結束後，今天水位卻有些微回升，台電表示是因為連假期間用電需求減少，因此水量可蓄存於下池，再利用白天的太陽光電抽回日月潭，因此水位才會回升。

日月潭向來是重量級旅遊景點，228連假期間潭區周邊更適逢九族櫻花祭等大型活動，許多遊客賞櫻之餘也順道前往水蛙頭步道，但看到水位跌破745.90公尺、九蛙疊像盡露，蛙兒身旁黃土乾涸裸露，也為久未降雨、缺水感到憂心。

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根據水利署防災資訊服務網資料，昨天日月潭水庫水位僅743.98公尺、蓄水率72.69%，但在整天滴雨未進之際，到今天早上卻悄悄回升至744.76公尺、蓄水率77.28%。

▲日月潭九蛙疊像在2月28日全數露出水面，座落於乾涸黃土上。（圖／民眾提供）

台電大觀電廠解釋，因為228連假期間用電需求減少，配合白天太陽光電較多，日月潭水庫把水量蓄存在明湖下池壩和明潭下池壩兩座水庫中，再利用太陽光電抽回日月潭水庫，所以假日後水位和蓄水率會回復正常；原則上於周休2日和連假期間，白天休假工廠用電降低，太陽光電都會搭配日月潭水庫的2座抽蓄電廠，進行抽水儲能，將電力轉移至夜尖峰應用。

台電說明，因台灣冬季為乾冷天氣，中部降雨量降低、進流量減少，又適逢農田春耕開始、下游用水需求增加，目前日月潭水庫水位降低，但供水尚稱無虞，且不影響電廠運轉；由於降雨的不確定性高，台電仍呼籲民眾節約用水，珍惜寶貴的水資源。