嘉義水情告急！2月累計雨量0mm　雲林每日10萬噸水救急

▲嘉義水情告急，仁義潭底部出現乾枯龜裂的情形。（圖／台灣自來水公司第五區管理處提供，下同）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

南台灣缺水情況日趨嚴峻！繼台南之後，經濟部水利署從3月1日起，也將嘉義縣水情燈號從綠燈「水情提醒」，轉為「減壓供水」的黃燈，而其中仁義潭水庫蓄水量778.11萬噸，蓄水量只有31.32%，已有部分出現見底、潭底乾枯到龜裂的情形。而嘉義2月累計雨量仍是0mm，目前每日雲林支援嘉義10萬噸水救急。

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台灣自來水公司第五區管理處指出，目前仁義潭水庫蓄水量778.11萬噸，蓄水率31.32%，水庫已見底，有多處沙洲浮現。另蘭潭水庫蓄水量374.14萬噸，蓄水率40.49%、仁義潭 、蘭潭水庫合計蓄水量1152.25萬噸(33.81%)，較去年同期1694.95萬噸(49.02%)減少542.7萬噸(15.21%)，2月累計雨量0mm，水庫累積進水量1.6噸，因正時值枯水期，每日由雲林支援嘉義10萬噸水。

至於中南部何時有機會下雨，氣象專家賈新興預測，根據歐洲展期模式預報資料顯示，3/23、3/24起中南部開始有下雨機率，代表環境有一些變化，但這是比較久的資料，還要繼續觀察。