控鄭文燦出國沒報告還「大撒幣」　國民黨：有臉對林明溱雙標？

▲國民黨質疑行政院副院長鄭文燦，在桃園市長任內花大錢出國沒公開上網招標、也沒有報告，卻指責前南投縣長林明溱出國考察。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員舒翠玲、楊智伃今（1）日召開「民進黨看過來！鄭文燦出訪大撒幣，不用同樣標準監督嗎？」 記者會，點名行政院副院長鄭文燦過去擔任桃園市長期間花龐大經費出國考察，卻沒有公開上網招標，回國後也沒有報告，更控內政部長林右昌應該回想一下過去平均1個月就出國考察1次，1年出國15次，民進黨指責國民黨南投縣立委補選候選人林明溱過去擔任南投縣長時出國考察，為何沒有看到這些現象，根本就是嚴重雙標。

舒翠玲表示，2016年前桃園市長鄭文燦率團訪問荷、英、法等國，12天行程、帶隊33人，還包含一位專屬的攝影師，總共花費874萬6458元，平均一人22萬多元；2017年出訪美西，12天行程，帶隊45人，花費689萬9009元，兩次行程就已經花費公帑1千5百多萬元，且都是委託特定旅行社，未公開招標。

舒翠玲指出，民進黨說林明溱的出國報告下載都是亂碼，但鄭文燦的出訪在網站上連報告都看不到，因為這兩場出訪都是用業務費或文化基金支付，沒有公開招標，還直接指定一家旅行社辦理，這是鄭文燦擔任市長任內最荒唐的事情，且隨行記者這麼多、排場比總統還大，卻沒有任何考察報告供大家檢視。

舒翠玲指出，鄭文燦出訪說要把「國外智慧城市的經驗帶回來」，也要考察航空城，但沒想到2020年，審計部卻統計，桃園市政府各機關截至2019年底，花了上億元經費，其中八千萬打水飄，建置29款App，其中17款都是「蚊子App」，僅有數千人次下載，更有5款下載人次未破千；此外，航空成、捷運公司，鄭文燦任內燒掉了一個資本額，這就是鄭文燦的「出訪成果」，民進黨有臉批評林明溱嗎？鄭文燦應該規勸民進黨不要雙標這麼明顯。

「國民黨出訪拚經濟；民進黨出訪吃香喝辣、大灑幣！」楊智伃表示，民進黨一面批評林明溱出訪行程；一面讓撒錢出訪卻沒效益的鄭文燦站在蔡培慧旁輔選，請問民進黨的臉不會被打得很腫嗎？蔡培慧不會尷尬嗎？鄭文燦不用先說明為何出訪行程花這麼多錢卻不用公開招標嗎？難道如同大家所揶揄的「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」？