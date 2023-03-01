地方傳轉戰不分區？　鄭運鵬：中央還沒溝通「樂見挑戰我」

▲民進黨立委鄭運鵬連任議題引發討論。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024立委選舉在即，桃園市第1選區現任立委鄭運鵬挑戰市長失利，外傳前立委黃適卓、前議員郭麗華都有意爭取提名，地方認為鄭運鵬可能轉戰不分區。對此，鄭運鵬1日表示，目前為止中央黨部還沒有做溝通安排，應該鼓勵年輕一代來桃園參選，包括多人參與，甚至挑戰自己，他都覺得是好現象。

鄭運鵬今天上午受訪說，現在還忙著3月4日的南投縣立委補選，他的個性一向不願造成中央黨部的負擔，尤其在選舉和提名的業務，當初中央黨部徵召自己參選，也是因為選區需要協助，而他也順利當選，目前為止中央黨部還沒開始做溝通安排。

鄭運鵬說明，黨內有競爭表示去年底的敗選並沒有讓基層幹部、支持者失去信心，在桃園應該鼓勵年輕一代、更多人來參與，不要讓外界覺得桃園失去信心，以為是藍大於綠。他說，多人參與，甚至挑戰自己，他都覺得是好現象。

至於過去幫新竹市前市長林智堅論文門背書是否影響選情？鄭運鵬表示肯定說，他是主動公開說明的，從政面對各種爭議，有需要他出來協助的，他都願意出來協助，尤其他看過證據，確認對林智堅的確是委屈的案子，即使林智堅當時不是市長候選人，或者自己不認識林智堅，接受到這種陳情案，身為立委都會願意來協助。

根據民進黨規劃，將於今年3月20日至3月24日進行立委初選領表及登記，4月12日中執會審查初選候選人資格，4月18日初選協調截止，4月19日進行初選民調分組抽籤，4月24日至5月12日執行立委初選民意調查，且必要時得展延1周，預計於5月17日中執會公告立委候選人提名名單。