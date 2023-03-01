藍委喊修法防「黑道漂白從政」　民進黨團：黑金民代9成是國民黨

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會1日審查攸關擴大排黑的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，跨黨派立委輪番登台發言支持修法。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬1日說，9成以上的黑金正副議長、議員、立委都是國民黨籍，盼國民黨立委不要臨陣脫逃；國民黨立委李德維則強調支持修法，直指黑道漂白從政，再以權謀金，一直為國人所詬病。

鄭運鵬今天上午受訪表示，國民黨如果願意修法很好，現在看起來，9成以上的黑金正副議長、議員、立委，涉及應該被排除條件的，都是國民黨的，如果國民黨要「打真球」沒有問題，大家集思廣益，畢竟民意代表在選舉的時候，有些現實條件造成涉及黑金的人馬容易當選，「國民黨涉及的比較多，我還怕訂下去之後，國民黨會臨陣脫逃。」

李德維今天上午代表國民黨團在內政委員會發言說，近年來國內黑道橫行，以及金權政治氾濫，已經嚴重衝擊社會治安和民主政治正常發展，更危害政府公信力和社會公平正義，黑道漂白從政，再以權謀金，一直為國人所詬病，黑道一但掌握政治勢力，就會介入決策過程，影響國家甚巨，為了杜絕黑金政治，落實廉能政治，國民黨團主張應該擴大候選人的消極資格，增列曾犯國安犯罪、性犯罪、賄選、重罪者都不得參選。

李德維說，李登輝時代國民黨也深受黑金之苦，民進黨執政以來，這幾年黑金問題益發嚴重，去年九合一選舉結果終於讓行政院動起來，盼本會期能在法制面踏出第一步。