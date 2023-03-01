補班日6天掀民怨　民進黨團：支持立法整合假期

▲今年補班日多達6天，引發不少上班族及父母怨聲載道。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年因應國定假日彈性放假，補班日有6天，讓不少上班族崩潰。立法院內政委員會2日排審「國定假日法」草案，朝野立委都提案增加國定假日，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬1日說，支持整合假期，讓長假、連假兼顧可預期性，不影響學校、雇主及勞工。

現行國定假日的法源依據為內政部頒布的「紀念日及節日實施辦法」，立法院內政委員會明天將審查「國定假日法」草案，目前包括時代力量黨團、民進黨立委陳瑩、林靜儀、賴惠員、國民黨立委陳玉珍、廖婉汝、廖國棟等人都提出立法主張，盼將自己認為應該增加的國定假日入法。

針對來自金門的陳玉珍主張應該將8月23日納入國定假日，鄭運鵬今天上午受訪說，他父親是在823砲戰的時候在金門服役的，自己則是96飛彈危機在金門服役，每個地區性的民代都有自己的看法，他支持整合假期，讓長假、連假兼顧可預期性，使學校、雇主、勞工的生活不太會受到影響。

鄭運鵬建議，台灣現在有很多移工、來台工作的外國人士，他們的國家假期都不一樣，這些都需要整合，現在能夠接受納入國定假日的都納進去了，大家可以集思廣益如何整合。