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等到了！速食店連13天「2大品項買1送1」　雞脖子、紅茶雪泥都有

▲▼頂呱呱1斤雞脖子。（圖／業者提供）

▲頂呱呱全門市祭出「2大品項買1送1」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

終於等到！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」最新限時優惠來了，即日起連13天爽吃「2大品項買1送1」，只要在指定外送平台下單即可享優惠，小確幸肯定要收。另，漢堡王至3月27日前也有激省優惠券，爽嗑8大品項買1送1，還有一系列優惠組合。

頂呱呱驚喜祭出「2大品項買1送1」好康，優惠品項有超人氣「雞脖子」，以及深受粉絲喜愛的招牌「紅茶雪泥」，即日起至3月14日只要透過Uber Eats下單就能免費多吃1份，且全門市都可享優惠，但實際數量依各店銷售為主，提醒瑞光、世新店飲品更換為蜂蜜檸檬。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新霸王省優惠券爽吃8大品項買1送1。（示意圖／業者提供）

另，漢堡王近日也有最新「霸王省優惠券」等吃，一共有5大系列共38種好康，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有中杯可樂、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有5款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、花生培根牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起司雙豬培根堡及小怪獸香豬脆雞堡。

加碼吃個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃華鱈魚堡+4塊雞塊及小杯可樂，多加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，還有荒野小怪獸起司牛脆雞堡+中杯可樂等2種組合，通通划算爆表，除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，即日起至3月27日限時吃，提醒此優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

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