立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重的蛋荒，立法院經濟委員會今（1日）邀集相關部會討，針對物價與缺蛋問題進行專題報告。立委楊瓊櫻指出，國內蛋雞場逾八成都是傳統式開放式禽舍，產量無法預期「根本是國安危機」，推動禽舍改建計畫，刻不容緩。陳吉仲說，本周五就會公布更新傳統禽舍的補助措施。

立法院經濟委員會今（1日）邀請農委會、國發會、經濟部、公平會、財政部及法務部等部會，到立法院進行「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」專題報告並備質詢。

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楊瓊櫻質詢指出，全台蛋雞場有超過八成是傳統、開放式的禽舍，無法預期生產狀況，簡直「陷入國安危機，隨時心驚膽戰」，要求農委會立即啟動禽舍精進提升，除了鼓勵雞農外，也要與各縣市政府聯手推動，規劃出一套改建升級的SOP，把長久以來缺蛋的問題根源，徹底解決。

立委邱議瑩也說，依據台灣家禽統計手冊統計，台灣現代化的養雞場只佔了8.3 %，要解決台灣缺蛋缺肉的問題，推動傳統雞舍重建是第一要務，第二要務則是解決雞群老化、增產問題。她進一步指出，傳統雞場面臨禽舍改建時，將導致沒有產量，農委會應有配套措施，還有相關土地使用的執照與法令問題，也要跨部會、跨縣市共同處理。

陳吉仲表示，國內2100多場蛋雞場，只有17％是現代化非開放式或密閉水簾環控禽舍，坦言面臨氣候異常與疫病，難以有效阻擋，進而影響雞蛋產能。農委會已爭取政院特別預算，將分3年投入34億元經費，協助雞農改建禽舍，也跟各縣市政府討論相關土地使用與法規問題，預計本周五就會公布相關補助與獎勵辦法。