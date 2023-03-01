買手機誆「拿給女友鑑定」　亮槍嚇退店家落跑！裝闊男是累犯

▲男子詐取高價手機被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

高雄一名男子2月26日到高雄市六合路一家通訊行佯稱要買手機，還裝闊稱自身為當鋪業者，看完後拿著手機說要拿去給車上的朋友「驗貨」，店家發現有異上前準備攔阻時，男子卻拿出疑似槍枝的物品，害店家不敢上前，事發後店家報警，警方在2月28日逮到人，詢後依恐嚇取財、竊盜及詐欺等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

34歲江姓男子在網路上跟通訊行約好要購買市值約2萬元的蘋果手機12 PRO，雙方深夜約在店內交貨，男子一進入店內，還裝闊稱自身為當鋪業者，希望未來能合作代收手機，並藉此取得店家信任，江男挑三撿四，最後還說要拿到車上給另一位「內行」的女友鑑定一下，隨即拿著手機走出店外。

▲警方查扣BB彈、假鈔、項鍊飾品等證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

店家覺得有異，跟出店門外，卻發現男子正準備搭上一台計程車，隨即準備上前攔阻，沒想到男子卻突然亮出一把疑似槍枝的物品，由於天色昏暗，店家也不敢繼續上前，只好眼睜睜見男子拿著手機搭車離去，隨後立即報警。

新興分局表示，27日獲報後立即追查，2月28日在三民區寶興路一帶持高雄地檢署核發拘票將江嫌拘提到案，現場查扣BB彈（BB槍已丟棄）、假鈔、項鍊飾品等證物；經擴大清查江嫌以類似手法分別竊（詐）得手機及項鍊吊飾計4件，全案詢後依恐嚇取財、竊盜及詐欺等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請聲請羈押預防再犯。