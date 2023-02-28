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年輕人最易遇這5種詐騙！「識詐團」正妹警出動…一票學生都比讚

▲左營分局出動預防犯罪宣導團，藉此機會向家長、學生說明5大常見詐騙手法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左營分局出動預防犯罪宣導團，藉此機會向家長、學生說明5大常見詐騙手法。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2023大學入學博覽會南區實體展在高雄新光三越左營店開展，吸引7000多名學子、家長到場，左營分局趁此機會舉辦犯罪預防宣導，由正妹女警說明學生最易被詐騙的5大手法，盼能讓民眾「認識詐騙」，進而杜絕詐騙。

高雄2023大學博覽會25、26日盛大登場，會場內有16所院校擺攤，2天共吸引了逾7000名民眾到場，左營分局結合轄區場所，特別出動預防犯罪宣導團，藉此機會向家長、學生說明假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙等5大常見詐騙手法，不少學生聽完直呼：「之前差點受騙」、「還好現在懂了」，紛紛比出讚，感謝警方大力宣導識詐。

▲左營分局出動預防犯罪宣導團，藉此機會向家長、學生說明5大常見詐騙手法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲雄中學生比出讚的手勢，感謝警方宣導識別詐騙。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，此次宣導以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向為行動策略，並將「識詐」之教育宣導列為首要工作，斷絕民眾受騙機會。

左營分局長邵明仁表示，將持續以各種宣導方式，讓民眾接收新的防詐資訊，杜絕詐騙集團有機可趁；並呼籲民眾，若民眾接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。

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