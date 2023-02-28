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社會 社會焦點 保障人權

男大生遭擊落畫面曝！他重摔爬起先護女同學　網敲碗「這樣說」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區孔宅五街與孔宅六街口在28日凌晨發生一起車禍，兩名男女同學共乘一部機車就直接撞上左轉轎車，兩名男女同學騰空飛起重摔，被送往醫院救治。

▲兩名同學摔落地面，整個噴飛 。（圖／翻攝臉書《高雄小港區的大小事》）

▲兩名同學摔落地面，整個噴飛 。（圖／翻攝臉書《高雄小港區的大小事》）

這起車禍發生在28日0時38分左右，兩名19歲、就讀大學的男女同學共騎一部車來到小港區孔宅五街與孔宅六街口，結果撞上一部左轉的轎車，兩名男女同學噴飛重摔在地受傷，還好只是傷勢不嚴重。初步了解雙方沒有酒駕，肇事原因還有待警方釐清，不過車禍發生當下影片被放到臉書社團《高雄小港區大小事》，畫面讓網友覺得相當驚訝，就看到男大生跟後座的女大學生摔倒在地，男大生扶頭疑似頭很暈，不過勉搶坐起來，先護住女同學並頻頻觀看其傷勢。

網友看到這段影片後，有人表示說這對男女同學摔落之後是「地板動作」、汽車很早就打方向燈了，但也有網友認為轎車打了方向燈就天下無敵，雖然車速不快但也未注意後方車輛行車動線，「要左轉竟然開在偏外車道，應該開在內車道才對，雖然打了方向燈了，但開外車道會讓後方的車輛以為有超車的假象念頭」。

儘管肇事責任有待警方調查釐清，但從男大生噴飛摔地起身後，立即護住女同學並一直觀看其傷勢的動作，也有網友認為騎車的男大生「很負責任」，事故後先保護女同學而敲碗喊「在一起」、「很可以拉」。

▲兩名同學摔落地面，整個噴飛 。（圖／翻攝臉書《高雄小港區的大小事》）

▲兩名同學摔落地面，整個噴飛 。（圖／翻攝臉書《高雄小港區的大小事》）
 

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