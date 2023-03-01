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快訊／阿北出事了！撞上高雄輕軌「自行車捲車底」受傷送醫

▲▼阿北的自行車被捲入列車車底。（圖／記者吳世龍攝）

▲阿北的自行車被捲入列車車底。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄輕軌今（1日）上午又發生車禍事故！一名騎乘自行車的男子未注意軌道警示燈，穿越軌道與列車發生擦撞，自行車被捲入列車下無法動彈，男騎士則倒地受傷送醫。事故一度造成停駛約20分鐘，車上28名乘客則引導至下一站候車，目前全線已恢復行駛。

這起事故發生在1日上午7點47分，一名75歲羅姓老翁騎著自行車，從鼓山區銀川街跨越輕軌軌道，因此發生擦撞，老翁手腳有擦傷，意識清楚被送醫救治。女司機員表示，當時有鳴按喇叭示意，不過老翁疑似沒有聽到。

▲▼阿北的自行車被捲入列車車底。（圖／記者吳世龍攝）

▲羅姓老翁倒地後受傷，被送醫救治。（圖／記者吳世龍攝）

高捷公司指出，當時輕軌列車在C19馬卡道站與C20台鐵美術館站，站間上行方向，行經人行穿越道時，遭自行車碰撞，司機員立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，自行車騎士有輕微擦傷但無大礙，已送至聯合醫院就診，車上乘客沒有受傷，清車後引導至C20車站候車，或改搭其他交通工具。

高捷公司表示，事故初步判斷，輕軌列車為可通行狀態，應為自行車騎士未注意行穿道警示燈作動及輕軌來車，擦撞行駛中的輕軌列車車頭右側，並造成腳踏車卡住列車車底無法移動，事故期間採C32~C19及C19~C24兩個區段局部運轉，目前於上午8點31分經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。

▲▼阿北的自行車被捲入列車車底。（圖／記者吳世龍攝）

▲事故一度造成列車停駛20分鐘。（圖／記者吳世龍攝）

高捷工表示，本事件為今年第3件事故，呼籲所有用路人，行人或腳踏車穿越輕軌行穿道時，應先注意現場警示燈是否亮起，以及左右輕軌來車方向，先一度暫停確認無來車後，再快速通過勿逗留，切莫違規搶快，以免發生事故。

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