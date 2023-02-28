228台灣英靈永遠守護台灣　民進黨雲林縣黨部齊聚追思紀念會

▲民進黨雲林縣黨部特別邀請各級民意代表地方人士及民眾共同出席參加追思音樂會，媽媽們合唱「阮那打開心內門窗」與民眾一同追思。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮三聖公廟是國內唯一供奉228受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部於該廟舉辦紀念活動逾20年，今（28）日如往在虎尾三聖公廟旁公園，特別以「二二八台灣英靈永遠守護台灣」作為追思紀念活動主軸。

虎尾三聖公廟，是位於雲林縣虎尾鎮埒內里也是國內唯一供奉受難者的廟宇，主祀二二八事件死難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，配祀金姓、廖姓二位女子。

▲立法委員蘇治芬（右一）手拿著白玫瑰帶領著民眾一同追思。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日民進黨雲林縣黨部特別邀請各級民意代表地方人士及民眾共同出席參加追思音樂會，立法委員蘇治芬更與媽媽們合唱「阮那打開心內門窗」，委員蘇治芬手拿著白玫瑰帶領著追思民眾，一同將白玫瑰放在台灣地圖上，象徵著二二八台灣英靈守護台灣，共同記取歷史教訓，一起為台灣加油向前行。

▲民進黨雲林縣黨部於三聖公廟舉辦紀念活動逾20年，今以「二二八台灣英靈永遠守護台灣」作為追思紀念活動主軸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參與民眾今天帶著孩子來參與228追思紀念會，自己希望台灣在走向民主國際腳步前進的同時，想讓自己的孩子也可以更懂得台灣過去的歷史，一起與孩子參與台灣向前的每一步。雲林縣黨部林金忠主委表示，政府一直在努力將威權時期的加害體制，讓人民充分理解真相，面對過去歷史的傷痛，政府更會負起應有的責任還原真相、坦然面對、撫平傷痕、社會和解的方向前進。

▲虎尾三聖公廟，是國內唯一供奉受難者的廟宇，主祀二二八事件死難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，配祀金姓、廖姓二位女子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）