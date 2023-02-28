蔣萬安「市長身分」道歉　范雲痛批話術：不敢直面加害者

▲蔣萬安今天以「台北市長」的身份道歉。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長蔣萬安28日於台北市228紀念活動致詞時以「台北市長」身份道歉，承諾終身守護民主。不過，民進黨立委范雲痛批，蔣萬安的談話只是跟著前總統李登輝、馬英九的腳步道歉，好似都跟蔣家無關，也跟他的蔣家身分與光環繼承無關，這是對受害家屬的二次傷害，「用自以爲聰明的政治語言與話術，不敢直面加害者，將責任推給了自己的政治職務。」

范雲指出，以作為蔣家第四代為榮的蔣萬安主持台北市的228紀念儀式，這個場景，如果以德國人的經歷做比喻，就像是希特勒的後代子孫，打著希特勒名號選上德國首都的市長，以市長身份出席「追悼被屠殺猶太人」紀念儀式；當他發言時，幾位民眾衝上台，高喊「殺人兇手，下跪道歉」，而警察排除抗議民眾時，鏡頭帶過去的蔣市長，露出了微笑。

范雲表示，面對這幾天社會各界要求蔣萬安，既然要繼承、操弄蔣家後代獲得政治紅利，當然也應為蔣氏父子政權的屠殺道歉；今天，蔣萬安，先是拿李登輝出來背書，說李登輝、馬英九，都曾經為台北市長，然後也成為總統，也都道歉過。因此，蔣萬安說：「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。」

范雲表示，蔣萬安的談話很清楚，他只是跟著兩位前總統的腳步道歉，因爲他只是那麼剛好的成為「台北市長」，所以他願意道歉，這一切，好似都跟蔣家無關，也跟他的蔣家身分與光環繼承無關。她批評，蔣萬安的道歉話術，是對所有國家暴力受害家屬的二次傷害，用自以爲聰明的政治語言與話術，不敢直面加害者，將責任推給了自己的政治職務。

范雲呼籲，如果作為蔣家後代的蔣萬安真有誠意面對當年228事件中的受害者家屬，他可以立刻就回應受害者家屬長年訴求：第一，立刻要求台北市各級學校加速民主討論移除威權象徵，讓受害者家屬不用走到哪都看到加害人的銅像對他們微笑；第二，立刻將台北市的各種中正廳、中正路改名，誠懇反省當年228事件中，寧可錯殺千人，也不願放過一人的兇殘。

范雲表示，第三，針對位於台北但隸屬中央的中正紀念堂，蔣萬安可以立刻表態，支持文化部將中正紀念堂轉型，不要再花費國家資源紀念228事件中的獨裁屠夫；第四，作為國民黨內的新共主，蔣萬安前中常委可以立刻要求國民黨歸還威權時期，扮演國家暴力重要角色的海工會、陸工會、青工會以及文工會等的政治檔案，還給受害者家屬最基本的真相。

范雲直指，如果以上4點，蔣萬安都無能作為，那麼至少，作為一個在選舉中以蔣家血脈為榮，甚至大做文宣的蔣家後代唯一公職身分蔣萬安，「你可以快快協調家人出面，把停棺多年的蔣中正、蔣經國先生，送回中國安葬。讓你繼承血緣、引以為傲的先人入土為安，也不用再浪費民主國家人民的血汗稅收，繼續服務當年的威權獨裁加害人！」