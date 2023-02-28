　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林宅血案「主謀呼之欲出」　監委：合理懷疑國安局還有隱藏檔案

▲▼由前民進黨主席林義雄（2排左4）創辦的慈林教育基金會28日在慈林紀念林園舉辦「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」。（圖／取自Facebook／陳歐珀）

▲由前民進黨主席林義雄（2排左4）創辦的慈林教育基金會28日在慈林紀念林園舉辦「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」。（圖／取自Facebook／陳歐珀）

記者林彥臣／綜合報導

前民進黨主席林義雄創辦的「慈林教育基金會」28日在慈林紀念林園（林家墓園）舉辦「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」。監察委員范巽綠出席活動時對媒體表示，主謀者或主謀集團已有點呼之欲出，並且合理懷疑國安局還有未解密、遺失、隱藏檔案，希望政府部門解密檔案，這對台灣的轉型正義非常重要。

1980年2月28日，台灣發生一起滅門血案，時任台灣省議員林義雄住宅遭歹徒闖入行兇，林母以及一對雙胞胎女兒被刺殺身亡、長女林奐均也受重傷，但案情高懸43年、至今仍找不到真兇。

根據《中央社》報導監察委員范巽綠出席活動時表示，因為發現新事證，監察院繼續調查，經近1年爬梳僅存檔案，裡頭有很多重要發現，動手的主謀者或主謀集團「我們覺得已經有點呼之欲出了」，且調查結果發現，當時的情治單位阻擾刑事單位偵辦，使得真相沒有辦法大白。

范巽綠說，由國安局指示警總等情治系統組成「307會報」，警總掌控所有偵辦方向，每次專案會報紀錄最後都交到國安局，合理懷疑國安局還有未解密、遺失、隱藏檔案，希望政府部門一起努力溝通，拿出誠心決斷處理該解密的政治檔案，這對台灣的轉型正義非常重要。

▲▼三〇七指導會報編組及指導管制系統表。（圖／監察院提供）

▲三〇七指導會報編組及指導管制系統表。（圖／監察院提供）

監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案報告」，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失，另提出五項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

監察院依解密文件顯示，69年4月8日國安局上呈時任總統蔣經國的「日報」指出「美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案」。

日報內容指出，兇手可能是「鷹派軍方人物」所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權。也就是307會報所謂「黨外主導的政治謀殺」的偵辦方向，是情治系統刻意誤導。

ET快訊
墾丁吃海鮮「7道菜噴3千6」！　他PO帳單秒引戰
救命蛋搭機來台　畫面曝光！
林書豪突哽咽！「我很生氣」
蔡天鳳「隱藏貼文」突被公開！　網看傻
實習醫插管「插進食道」　女病患舌腫吐血慘死
快訊／台9線嚴重車禍！　「1死3傷」車頭凹進駕駛座
8人點一碗粥被嫌佔位　刷1星負評轟老闆「台南沒人情味」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林宅血案「主謀呼之欲出」　監委：合理懷疑國安局還有隱藏檔案

辜寬敏圓滿走完人生花道　明起5天開放民眾悼念

「無力者」衝上台要蔣萬安下跪！媒體人酸：邏輯癌令大眾莞爾

228事件76週年紀念追思　張善政：須深刻記取教訓、不能遺忘

林明溱夫人哽咽盼公道　國民黨大咖南投齊力挺

228事件76週年紀念　張麗善：守護台灣自由民主和平

批民進黨控制媒體食髓知味　王鴻薇：以全民防衛之名行媒體防控之實

4國助協尋台籍「昇豐128號」漁船　外交部洽請美方延長救援任務

賴清德批竹山垃圾問題未解　國民黨曝民進黨執政中央擺爛始末

228台灣英靈永遠守護台灣　民進黨雲林縣黨部齊聚追思紀念會

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

林宅血案「主謀呼之欲出」　監委：合理懷疑國安局還有隱藏檔案

辜寬敏圓滿走完人生花道　明起5天開放民眾悼念

「無力者」衝上台要蔣萬安下跪！媒體人酸：邏輯癌令大眾莞爾

228事件76週年紀念追思　張善政：須深刻記取教訓、不能遺忘

林明溱夫人哽咽盼公道　國民黨大咖南投齊力挺

228事件76週年紀念　張麗善：守護台灣自由民主和平

批民進黨控制媒體食髓知味　王鴻薇：以全民防衛之名行媒體防控之實

4國助協尋台籍「昇豐128號」漁船　外交部洽請美方延長救援任務

賴清德批竹山垃圾問題未解　國民黨曝民進黨執政中央擺爛始末

228台灣英靈永遠守護台灣　民進黨雲林縣黨部齊聚追思紀念會

直擊／朴珍榮撒嬌不敢相信～　承諾「GOT7來台開唱」：再等我一下

超扯套房「0室0廳1衛」日租265元！網紅開箱粉絲傻眼：廁所放床？

救命蛋搭機來台！首批澳洲進口雞蛋抵台畫面曝光

BTS柾國「5400萬IG突消失」！　網憂遭駭…本人親揭原因：全刪了

林宅血案「主謀呼之欲出」　監委：合理懷疑國安局還有隱藏檔案

蔡天鳳社群隱藏貼文突被公開！　鐵粉驚呼「帳號有他人在用」

護弟講到哽咽！林書豪見批評生氣：你懂籃球才懂他的好

快訊／男子爬貢寮桃源谷「突昏迷倒地」命危　緊急送醫搶救

4個月前還在當保全　阿修羅明星賽對尬魔獸狂飆34分

快訊／花蓮台9線休旅車衝撞電桿「1死3傷」　車頭凹進駕駛座

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

政治熱門新聞

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

陳建仁上任第一個惡法？　郭正亮警告：因「全動法」留下歷史罵名

炫耀嗆到蔣萬安「殺人兇手」！　這群人合照比YEAH

全文／蔣萬安以北市長身分為二二八道歉：我願終身守護民主

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

快訊／蔣萬安二二八致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

全動法挨轟管制言論　趙少康：民進黨停手吧

讚盧秀燕2舉動不簡單！陳水扁：成功非偶然

「全動法屬緊急命令狀態的法制」　國防部：絕不影響人民平時權益

示威者要蔣萬安下跪！媒體人：邏輯癌令人莞爾

受難家屬落淚！蔣萬安出席228活動

更多熱門

相關新聞

炫耀嗆到蔣萬安「殺人兇手」！　這群人合照比YEAH

炫耀嗆到蔣萬安「殺人兇手」！　這群人合照比YEAH

蔣萬安今（28）日下午以「蔣家第四代」身份出席二二八事件76周年紀念會，在致詞過程中，一群自稱由大學生組成的團體「無力者」突然從蔣萬安身後衝出，怒喊「殺人凶手、下跪道歉」，推擠場面使得致詞一度中斷。事後，網紅「四叉貓」劉宇曬出與「無力者」的合照，忍不住直呼「沒跟到（抗議）」。

鍾沛君提議北市停辦「二二八追思會」　喊話：杜絕投機者年年消費

鍾沛君提議北市停辦「二二八追思會」　喊話：杜絕投機者年年消費

永康228連假交通順暢

永康228連假交通順暢

蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

228提「三平、三安」展總統格局！　侯友宜：從政者應扛起的責任

228提「三平、三安」展總統格局！　侯友宜：從政者應扛起的責任

關鍵字：

林宅血案林義雄監察委員范巽綠228二二八白色恐怖

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

蔡天鳳現任老公首現身！

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

整天買東西！古巴2敗讓教頭怒了

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

福特「新國民7人座休旅」現身

特斯拉「Model 2」有望登場！

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面