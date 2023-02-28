林宅血案「主謀呼之欲出」　監委：合理懷疑國安局還有隱藏檔案

▲由前民進黨主席林義雄（2排左4）創辦的慈林教育基金會28日在慈林紀念林園舉辦「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」。（圖／取自Facebook／陳歐珀）



記者林彥臣／綜合報導

前民進黨主席林義雄創辦的「慈林教育基金會」28日在慈林紀念林園（林家墓園）舉辦「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」。監察委員范巽綠出席活動時對媒體表示，主謀者或主謀集團已有點呼之欲出，並且合理懷疑國安局還有未解密、遺失、隱藏檔案，希望政府部門解密檔案，這對台灣的轉型正義非常重要。

1980年2月28日，台灣發生一起滅門血案，時任台灣省議員林義雄住宅遭歹徒闖入行兇，林母以及一對雙胞胎女兒被刺殺身亡、長女林奐均也受重傷，但案情高懸43年、至今仍找不到真兇。

根據《中央社》報導監察委員范巽綠出席活動時表示，因為發現新事證，監察院繼續調查，經近1年爬梳僅存檔案，裡頭有很多重要發現，動手的主謀者或主謀集團「我們覺得已經有點呼之欲出了」，且調查結果發現，當時的情治單位阻擾刑事單位偵辦，使得真相沒有辦法大白。

范巽綠說，由國安局指示警總等情治系統組成「307會報」，警總掌控所有偵辦方向，每次專案會報紀錄最後都交到國安局，合理懷疑國安局還有未解密、遺失、隱藏檔案，希望政府部門一起努力溝通，拿出誠心決斷處理該解密的政治檔案，這對台灣的轉型正義非常重要。

▲三〇七指導會報編組及指導管制系統表。（圖／監察院提供）



監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案報告」，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失，另提出五項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

監察院依解密文件顯示，69年4月8日國安局上呈時任總統蔣經國的「日報」指出「美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案」。

日報內容指出，兇手可能是「鷹派軍方人物」所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權。也就是307會報所謂「黨外主導的政治謀殺」的偵辦方向，是情治系統刻意誤導。