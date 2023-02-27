國道「遍地紫爆」超塞！午後11條地雷壅塞路段出爐

▲今10時15分於國1北向164.8公里處發生1輛小客車及1輛大貨車追撞事故。（圖／高公局）



記者李宜秦／台北報導

今日（2/27）為和平連續假期第3日，目前國道多處路段車多壅塞，國五北向「紫爆」車速低於20公里，國一進入國五的南港系統路段同樣車多紫爆。另中和、土城、湖口等也有局部路段紫爆。

根據高公局1968 APP顯示，五堵－五股轉接道、中和－龍潭、觀音－新屋、楊梅休息站－新竹等路段壅塞，車速低於40公里，局部路段「紫爆」車速不到20公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道五號雙向車流均多，國一進入國五的南港系統路段最塞，車速低於20公里。北上路段的頭城－坪林也是相當壅塞，局部路段車速低於20公里。

▲今09時29分於國3南向50公里處發生4輛小客車追撞事故。（圖／高公局）

▲今08時56分於國3南向57公里處發生3輛小客車追撞事故。（圖／高公局）

交通部高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

高公局提醒民眾行車時注意車前狀況並保持行車安全距離，適度休息避免疲勞駕駛。高公局祝用路人和平紀念日假期行車平安順利。